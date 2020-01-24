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Школярів почнуть суворо карати за порушення: що відомо

STYLERЖиття    24.01.2020 - 15:49
Школярів почнуть суворо карати за порушення: що відомо
В Україні почнуть карати школярів за шпаргалки (Колаж РБК-Україна)

В Україні почнуть карати школярів і вчителів за підказки і списування

Верховна Рада України прийняла новий закон "Про повну середню освіту" 16 січня 2020 року. У цьому законі з'явилося багато нових правил як для вчителів так і для учнів. Діти тепер отримають не тільки право обирати предмети, але їх почнуть карати за списування та шпаргалки.

Як пише видання "Освіта", в законі з'явилося нове значення – порушення академічної доброчесності. Під ці порушення потрапляють:

  • Списування
  • Обман
  • Плагіат
  • Хабарництво
  • Необ'єктивне оцінювання
  • Підказки від вчителя на семестровій контрольній
  • Підказки вчителя на зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО)
  • Використання шпаргалок і технічних пристроїв під час контрольних робіт

За порушення доброчесності винні понесуть покарання. Учня можуть відсторонити від контрольної чи екзамену, а також можуть змусити перездати предмет повторно. А можуть і залишити заново проходити весь предмет. Крім того, такого учня можуть позбавити стипендії, призових місць на турнірах, олімпіадах, конкурсах.

Учителів карати будуть ще суворіше. За порушення доброчесності педагога можуть позбавити премії на рік і навіть відібрати педагогічне звання.

Також їх не залучатимуть до проведення процедур і заходів щодо забезпечення підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та інших змагань. Такі педагоги не будуть допускатися до позачергової атестації для підвищення кваліфікаційної категорії або педагогічного звання.

Рішення про те, який вид покарання понесе учень або вчитель, буде приймати педагогічна рада навчального закладу.

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