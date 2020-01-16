Рада схвалила закон про повну середню освіту

Закон регулює питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти
Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №0901 "Про повну загальну середню освіту". За нього проголосували 327 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.
Необхідність прийняття закону обумовлюється потребою у нормативному забезпеченні реформування системи загальної середньої освіти, розпочатого після прийняття Закону України "Про освіту" у 2017 році.
Закон регулює питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема:
Законом передбачено, що повна загальна середня освіта здобувається на таких рівнях:
початкова освіта - перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;
базова середня освіта - другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;
профільна середня освіта - третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 13 січня, підписав законопроект №0976 про підтримку Національної скаутської організації України "Пласт" зі своїми пропозиціями.