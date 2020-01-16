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Рада схвалила закон про повну середню освіту

Новини » Політика     16.01.2020 - 11:00
Рада схвалила закон про повну середню освіту
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Закон регулює питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти

Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №0901 "Про повну загальну середню освіту". За нього проголосували 327 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Необхідність прийняття закону обумовлюється потребою у нормативному забезпеченні реформування системи загальної середньої освіти, розпочатого після прийняття Закону України "Про освіту" у 2017 році.

Закон регулює питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема:

  1. доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності закладів загальної середньої освіти, обов’язку органів влади забезпечувати відповідну доступність;
  2. забезпечення якості повної загальної середньої освіти та забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти;
  3. мови освіти в закладах загальної середньої освіти сертифікації педагогічних працівників ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів;
  4. засад здійснення інституційного аудиту;
  5. самоврядування в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського;
  6. прав та обов’язків учасників освітнього процесу;
  7. розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти тощо.

Законом передбачено, що повна загальна середня освіта здобувається на таких рівнях:

початкова освіта - перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;

базова середня освіта - другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;

профільна середня освіта - третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти.

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