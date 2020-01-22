85 тисяч і арешт: українським водіям готують неприємний "сюрприз"

Штрафи за порушення ПДР в Україні можуть збільшити (колаж: РБК-Україна)

В Україні можуть посилити покарання за ряд порушень ПДР

Нові штрафи й інші види покарань за порушення правил дорожнього руху можуть ввести в Україні. У Верховне Раді з'явився законопроект № 2695, який передбачає покарання водіїв, в тому числі і за п'яне водіння. Як і за що можуть покарати водіїв - в матеріалі Styler.

Водіння в нетверезому стані

За п'яне водіння, яке часто стає причиною ДТП, нардепи пропонують "накладення штрафу від трьох місяців до одного року". А за повторне порушення горе-водія можуть навіть заарештувати на 10 діб та забрати посвідчення на три роки.

Крім того, п'яний водій, який влаштував ДТП, не зможе звільнитися від кримінальної відповідальності, якщо він пішов з постраждалими на мирову, покаявся або його взяли на поруки.

За що можуть збільшити штрафи до 85 тисяч

Якщо в результаті аварії були отримані тілесні ушкодження середньої тяжкості, штраф може зрости від 3,4-8,5 тис. грн до 51-85 тисяч грн. Або ж передбачається позбавлення волі на термін 3-5 років.

Втеча з місця ДТП може каратися від 3,4 тисяч грн або позбавленням прав на термін до півроку (зараз - всього 255 грн), а за створення аварії - до 1190 грн (зараз - 340 грн).

Пропонується також підвищити штраф за перевищення "швидкісного порогу" більш ніж на 50 км/год до 3,4 тисяч (зараз - 510 грн).

Якщо водій не надав перевагу в русі "оперативним" авто, проїхався смугою для громадського транспорту, зупинився, загородивши проїзд, його можуть оштрафувати від 510 до 680 грн.

За що заберуть авто

"Колеса" водій може втратити, якщо його позбавили права керування автомобілем, але він все одно сів за кермо. За такий проступок можуть забрати права на 3-5 років, а також вилучити автомобіль.