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Шкільна міні-піца вдома: простий рецепт, який дуже сподобається дітям і дорослим

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Понеділок 20 червня 2022 08:00
Шкільна міні-піца вдома: простий рецепт, який дуже сподобається дітям і дорослим Скріншот відео: Готуємо вдома шкільну міні-піцу
Автор: Світлана Мащенко

Дітлахи обожнюють міні-піцу зі шкільного буфету. Приготувати таку випічку можна без особливих зусиль вдома, за шо ваша родина - від малого до великого буде дуже вам вдячна.

Рецептом поділилася відомий кулінарний блогер Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 8 штук:

  • борошно - 450 г
  • дріжджі сухі - 11 г (2 ч. л) (або пресовані - 30 г)
  • цукор - 1 ст. л.
  • сіль - 1 ч. л.
  • вода - 300 мл
  • яйце - 1 шт.
  • олія - 2 ст. л.

Для начинки:

  • кетчуп - 100 г
  • ковбаса - 200 г
  • помідори - 3-4 шт.
  • сир - 200 г

Шкільна міні-піца вдома: простий рецепт, який дуже сподобається дітям і дорослим

Скріншот: Такою буде наша готова піца

Покрокове приготування піци

Половину від загальної кількості просіяного борошна змішуємо з сухими дріжджами, цукром і сіллю. Перемішуємо масу. Пресовані дріжджі треба розчинити у воді і змішати з сухими інгредієнтами.

Додаємо 300 мл води і замішуємо рідке тісто. Накриваємо кришкою чи рушником і відправляємо підходити в тепле місце на 30 хвилин.

Додаємо в масу яйце, олію, решту борошно і замішуємо м'яке тісто. Вимішуємо тісто протягом 10 хвилин і ставимо в тепле місце ще на півгодини.

Розділяємо тісто на 8 частин на робочій поверхні. Формуємо кульки. Кожну розтягуємо пальцями і одразу викладаємо на встелене пергаментом деко, де будемо випікати піцу.

Змащуємо кожну кетчупом, кладемо ковбасу, помідори, сир (або на свій смак). Випікаємо піцу в духовці при 190 градусах близько 20 хвилин.

Наша піца готова! Смачного!

Раніше блогерка розповіла, як вдома приготувати твердий сир в мікрохвильовій печі.

Також повідомлялося, як приготувати домашні біляші на кефірі.

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