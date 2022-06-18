ru ua
Сб, 18 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Домашні біляші на кефірі: готуємо на швидку руку (відео)

Новость на русском →
Субота 18 червня 2022 07:40
Домашні біляші на кефірі: готуємо на швидку руку (відео) Скріншот відео: Як приготувати біляші на кефірі
Автор: Світлана Мащенко

Що може бути краще соковитих пишних біляшів, приготованих власними руками? Рецепт дуже простий, а тісто - швидке, так як без дріжджів.

Способом приготування поділилася український блогер-кулінар Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Кефір теплий - 250 г
  • Сода - 0,5 ч. л.
  • Борошно - 350 г
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Цукор - 1 ст. л.
  • Олія - 1 ст. л.

Для начинки:

  • Фарш - 300 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Сіль, чорний перець - за смаком
  • Вода - 1-2 ст. л.

Домашні біляші на кефірі: готуємо на швидку руку (відео)

Скріншот: Таким буде наш біляш всередині

Покрокова інструкція

У теплий кефір додайте сіль, цукор, олію. Перемішайте борошно з содою. Додайте кефір в борошно і замісіть м'яке, злегка липке тісто. Накрийте кришкою і залиште на 15 хвилин, щоб тісто відпочило.

Дуже дрібно наріжте цибулю. Обсмажте на олії до прозорості.

Додайте до фаршу обсмажену цибулю, сіль, чорний перець за смаком, трохи води для соковитості. Добре перемішайте.

Робочу поверхню змастіть рослинною олією. Розділіть тісто на 10 частин. Округліть кожну частину.

Розкачайте корж, по центру покладіть начинку, добре закріпіть краї зверху, формуючи закритий біляш.

Обсмажте на достатній кількості олії, викладаючи біляш швом вниз. Обсмажуйте на невеликому вогні, щоб фарш всередині встиг приготуватися. Викладіть біляші на паперовий рушник, щоб вбрався зайвий жир.

Раніше ми писали, як зробити твердий сир в мікрохвильовці.

Також блогер розповіла, як приготувати швидкий пиріг з лаваша в духовці.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими