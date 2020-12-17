У школах і вишах України з 19 грудня вводять нові обмеження: що зміниться

Навчальні заклади в Україні після набуття чинності нових карантинних обмежень з 19 грудня працюватимуть з урахуванням оновлених протиепідемічних вимог.
У прес-службі МОН України надали роз'яснення щодо роботи шкіл та вишів на період дії карантину, який продовжили по 28 лютого 2021 року
Згідно зі схваленими урядовою постановою №1236 обмежувальними заходами, на період дії карантину заборонено:
У міністерстві також нагадали, що додатково до таких обмежень з 8 по 24 січня 2021 року на території України буде посилено карантин, у зв'язку з чим буде заборонено відвідувати будь-які навчальні заклади, крім садків та спеціальних навчальних закладів.
Під час карантину самоізоляції підлягають особи, які прибувають до України для навчання у вишах з держави або є громадянами (підданими) держав з широким розповсюдженням COVID-19.
Водночас така норма не застосовується до осіб, стосовно яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворим на COVID-19.
Самоізоляції також підлягають ті, хто прибуває з ОРДЛО та окупованого Криму крім осіб, стосовно яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворими на коронавірус. Дана норма стосується також тих, хто має намір вступити до закладу освіти або вже навчаються на вільних територіях країни.
Раніше повідомлялося, що в Україні можуть продовжити шкільні канікули, і в МОН вже назвали дати.
Нагадаємо також, що школи Києва після зимових канікул перейдуть на дистанційне навчання.