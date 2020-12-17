В школах и вузах Украины с 19 декабря вводят новые ограничения: что изменится

Учебные заведения в Украине после вступления в силу новых карантинных ограничений с 19 декабря будут работать с учетом обновленных противоэпидемиологических требований.

В пресс-службе МОН Украины предоставили разъяснения относительно работы школ и вузов на период действия карантина, который продлили до 28 февраля 2021 года

Согласно одобренным правительственным постановлением №1236 ограничительным мерам, на период действия карантина запрещено:

посещать учебные заведения соискателями образования группами более чем 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования:

посещать учебные заведения соискателями образования, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей.

В министерстве также напомнили, что дополнительно к таким ограничениям с 8 до 24 января 2021 на территории Украины будет усилен карантин, в связи с чем будет запрещено посещать любые учебные заведения, кроме садиков и специальных учебных заведений.

Во время карантина самоизоляции подлежат лица, которые прибывают в Украину для обучения в вузах из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

В то же время такая норма не применяется к лицам, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больным коронавирусом.

Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает из ОРДЛО и оккупированного Крыма кроме лиц, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больными COVID-19. Данная норма касается также тех, кто намерен вступить в учреждения образования или уже обучаются на свободных территориях страны.

Ранее сообщалось, что в Украине могут продлить школьные каникулы, и в МОН уже назвали даты.

Напомним также, что школы Киева после зимних каникул перейдут на дистанционное обучение.