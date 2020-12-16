В Україні можуть продовжити шкільні канікули: названі дати

Зимові шкільні канікули в Україні можуть продовжити (фото: freepic.com)

Зимові шкільні канікули в Україні можуть продовжити до 24 січня. Міністерство освіти рекомендує продовжити їх на час жорсткого карантину. Він буде діяти в країні з 8 по 24 січня.

Про це поінформувала пресс-служба МОН.

У період локдауну дітям заборонено відвідувати школи будь-якої форми власності. Робота дитячих садків під час жорстких обмежень дозволена.

В повідомленні МОН сказано, що Міністерство рекомендує розглянути можливість, при необхідності, оголосити в даний час канікули з урахуванням положень частин 3 і 4 статті 10 закону "Про середню освіту".

МОН просить школи вжити заходів для належної організації навчання в дистанційному форматі, наприклад - за допомогою платформи "Всеукраїнська школа онлайн".

Відзначимо, що згідно із Законом, тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше ніж 30 календарних днів.

В Україні зимові шкільні канікули в 2020-2021 році повинні були стартувати з 25 грудня по 10 січня включно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив дію карантину до кінця зими. Разом з тим уряд передбачив посилення обмежень з 8 січня. Обмеження діятимуть до опівночі 25 січня.