У школах і садочках діти будуть харчуватися безкоштовно: кого це торкнеться

Харчування в школах і дитячих садах стане безкоштовним для дітей внутрішньо переміщених осіб. На порталі Верховної Ради з'явився текст спеціально прийнятого для цього закону за підписом президента України.

Так, під дію нового законопроєкту потрапили діти переселенців, які відвідують навчальні заклади на підконтрольній території Україні.

Нотаріуси будуть одружувати і розлучати українців: кого це не торкнеться

Причому таке нововведення торкнеться абсолютно всіх навчальних закладів, незалежно від форми власності.

Під дію даного законодавчого акта потрапляють діти вимушено переміщених осіб, які ходять в:

дошкільні установи,

школи,

професійно-технічні училища,

виші.

Названо найбільш шкідливі каші: зайва вага і біль у суглобах

Крім того, діти грудного віку та діти другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей та/або постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти з сімей переселенців, а також ті хто має статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, будуть забезпечуватися дитячим харчуванням коштом держави.

Раніше ми писали, що в Україні у 2020 році перестануть приймати дітей в дитячі будинки, а до 2023 ці установи хочуть перетворити в паліативно-реабілітаційні центри.