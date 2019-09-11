В українській школі засікли вчителя-любителя "русского мира": сепаратиста серйозно провчили

Вчитель-сепартаист був звільнений зі школи (Колаж РБК-Україна)

Викладач в українській школі вважав, що "Одеса - це Росія"

У школі під Одесою засікли вчителя-любителя "русского мира", який вважав, що "Одеса - це Росія". Викладач праці Микола Ласниця лайкав в соцмережах антиукраїнські пости і з задоволенням робив репости про "героїв ДНР". Інцидент стався в селі Градениці, куди і навідалися активісти, щоб поспілкуватися з сепартистом. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Дем'ян Ганул. Також він опублікував відео, на якому ведуть бесіду з "героєм".

"Сьогодні разом з Ігорем Резуном відвідали с. Градениці, щоб поспілкуватися з директором навчального закладу, та подивитися на винуватця нашої подорожі на північ області. Микола Ласниця - так звуть вчителя-сепаратиста, він підтвердив, що він дійсно полюбив антидержавні повідомлення, але чому він це робив - не розуміє", - написав автор посту.

Після бесіди з директором школи Миколу Ласницю звільнили, адже такому педагогу не місце в навчальному закладі.

Відео: Микола Ласница не зміг пояснити, чому робив антиукраїнські пости (Facebook)

У коментарях користувачі мережі засудили учителя і висловили свої емоції. Люди вважають, що таких треба гнати з України.

Ще багато чого ... і живе гнида у Кропивницькому...

Спасибі вам велике.

Добре вийшло, що звільнили, він небезпечний для дітей.

Гнати з України!

Скріншот коментарів (Дем'ян Ганул/Facebook)

Як ми раніше писали, в окупованому Сімферополі у Криму помер сепаратист Святослав Компанієць,, який активно займався проросійською пропагандою ще задовго до захоплення РФ українського півострова в 2014 році.

Як повідомлялося раніше, в Києві навесні був убитий син одного з ватажків угруповання "ДНР" Олександра Аліпова Євген.