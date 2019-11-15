На Донбасі заниув український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики провели 15 обстрілів

На Донбасі протягом минулої доби, 14 листопада, внаслідок обстрілів з боку бойовиків смертельні поранення отримав один український військовий. Про це перелає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім того, велися обстріли з гармат БМП.

Два обстріли зафіксовані біля Кам'янки, два неподалік Пісків, по одному поблизу Новомихайлівки, Широкиного, Гнутового, Красногорівки. Також обстріли велися біля Жолобка, Новолуганського, Луганського, Майорська, Новотошківського, Оріхового.

"Вчора, 14 листопада, внаслідок обстрілів, поранення несумісні з життям отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - підтвердили в ООС.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції неподалік Новолуганського. Втрат немає.

Нагадаємо, у четвер, 14 листопада, на непідконтрольну Україні територію Донбасу зайшов черговий незаконний російський конвой у складі 14 автомобілів, з яких лише двоє мали напис "Гуманітарна допомога від Російської Федерації".