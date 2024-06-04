25 свежих украинских песен, которые нужно послушать в первые дни лета
Лето уже началось, а это значит, что пора обновить свой плейлист и добавить в него свежие песни, которые в последние дни выпустили украинские артисты.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило для вас подборку из 25 новых песен, идеально подходящих для летнего настроения
ZLATA OGNEVICH - "Кохаю"
Новая песня Златы Огневич о том, как любовь в современном мире стала нашей защитой и вдохновением. Любовь - неотъемлемая часть нашей жизни и важная опора, она дает силы преодолевать любые трудности. Злата надеется, что каждый, кто услышит эту песню, узнает свою историю из жизни.
VOLODYMYR DANTES - "Дура"
Трек об отношениях, романтика которых давно сменилась абьюзом и грубым отношением друг к другу. Это история о том, что часто "первые колокольчики" будущего насилия и объективизации не воспринимаются серьезно и романтизируются как проявления страстной любви, впрочем, это самая большая ошибка, которую только можно совершить. Ведь если хоть раз показалось, что тебе плохо в этих отношениях, это точно не показалось.
LAUD - "Діско-піджак"
Эта песня из свежего альбома "Пробудження", представляющего собой целостную историю, ведущую слушателя от первого к последнему треку.
Lida Lee - "Сама"
В новой работе артистка рассказывает о своем личном опыте поиска собственного "я", о трансформации, которая была тяжелой, но столь необходимой. И именно музыка всегда была рядом на этом пути.
TVORCHI - "Shine"
Звезды Евровидения 2023 представили первый сингл и клип из нового альбома под названием "Planet X", выход которого запланирован на 13 сентября. Данный трек открывает новую космическую историю артистов и увлекает глубиной своего звучания, а видео рассказывает историю влюбленности двух энергий из разных миров.
PTASHKIN - "Я не упаду"
Новый мотивирующий сингл ветерана войны Михаила Панчишина рассказывает о личных переживаниях одного из участников его группы.
"Альбомом о войне мы подытожили все, что пережили тогда и все, что могли сказать по собственному опыту. Сейчас мы хотим обратить внимание на другие, но также важные темы", - говорит фронтмен PTASHKIN.
YAKTAK & Golubenko - "Про тебе мені"
Это проникновенная история о любви, памяти и несокрушимой вере в лучшее будущее, даже когда жизнь бросает вызовы.
Uliana Royce - "Серце у сейфі"
Песня была написана в период трансформации певицы по завершении отношений. За вайбой песня у многих будет ассоциироваться с теплыми вечерами в компании друзей.
Zelenooka - "Нас немає вже"
Это сторителинг о потере любви и одиночестве бывших влюбленных, который усиливается сильным эмоциональным рефреном: "Нас, нас, нас, нас, уже нет! Как, как, как, как, как нам безразлично?"
KHAYAT - "I Will"
Этот трек мотивирует людей жить момент здесь и сейчас и генерировать любовь даже когда это кажется невозможным.
РуханкоМэн - "School"
Популярный среди подростков артист уверен, что его новая песня станет гимном для летних каникул.
Анна Сингаевская - "Небо вище"
Заслуженная артистка Украины выпустила песню-эмоцию о любви, разлуке и мечтах.
Геля Зозуля - "Літом"
Этой композицией певица хочет передать настроение беззаботного лета, чтобы каждый хоть на две минуты погрузился в сказку, отвлекся от обыденности и просто улыбнулся.
Dead Pink - "Dream Girl"
Участники группы говорят, что эта песня об отношениях, "в которых от тебя требуют быть девушкой мечты, а в ответ ничего не дают".
Angela - "Закохалась"
Трек предназначен для летних прогулок и танцев с любимыми.
Также предлагаем добавить к своему плейлисту следующие песни:
OMANA - "Божевільний"
NICHKA - "Такі різні"
Кажанна - "Жалі"
Жадан/Турчинов - "Танго Харків"
ЩукаРиба, Bunht, Yevhen Puhachov і Helldrummy - "Усі курі"
TAYANNA и Мария Колесник - "Дорослі малі"
Мертвий Півень - "Прага, 1930"
REYA - "Не того обрала"
MORPHOM - "Дві краплі води"
Semmar - "Калібр"
Ранее мы сообщали о свежих украинских песнях, которые не оставят равнодушными никого.
Также Мишель Андраде делилась списком любимых песен о любви.