Вредные привычки женщины, мешающие ей встретить свою любовь

Кому-то удается встретить свою любовь еще за школьной партой и прожить "долго и счастливо", а кого-то ждут сплошные неудачи на любовном фронте. Пока вы вздыхаете за тем, что жизнь проходит, а любовь не приходит, всему виной могут быть элементарные "вредные привычки".
Об этом пишет Telegram Краса. Здоров'я. Стосунки.
Вы интересуетесь бывшим - как он там и нашел ли уже кого-то, следите за его соцсетями или даже за страницей его вероятной пассии. На самом деле вы соперничаете с ним, кто скорее станет счастливым и найдет себе пару.
Или же другая ситуация - предварительный разрыв был болезненным и вы страдаете, замкнулись и ведете себя очень осторожно по отношению к противоположному полу.
В голове у вас портрет идеального партнера, и вам нужен только такой. Но такие фантазии лишь снижают вероятность в кого-то влюбиться.
Некоторые типажи "идеального партнера" настолько редко встречаются в жизни, что избирательность может оставить вас в одиночестве.
Чтобы дать себе шанс встретить свою любовь и открыться новым отношениям, лучше всего поменять хоть что-то в своей жизни - ходить по другим маршрутам, найти новое хобби и неожиданно оказаться в месте, где никогда еще не были, сменить окружение. Там есть возможность не только познакомиться с новыми людьми, но и найти будущего партнера.
Иногда именно случайный встречный может стать любовью всей жизни, но из-за своей категоричности вы нередко отказываетесь от знакомства.
Иногда стоит проявить интерес к человеку, который отважился подойти или написать первым. Необязательно сразу же бежать под венец или прыгать в постель, можно просто попытаться немного узнать собеседника.
Навязчивое желание влюбиться только мешает. В этом случае не стоит сравнивать себя с подругами, что уже в отношениях или в счастливом браке.
Гораздо лучше заглянуть вглубь себя и попытаться понять, точно ли вам хочется отношений и не пытаетесь ли вы с помощью отношений убежать от себя или угодить социальным меркам.
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