4 маленьких шага, которые сделают ваши отношения прочными на долгие годы

Крепкие и надежные отношения, не исчерпывающие себя со временем - мечта едва ли не каждого человека. Но путь к этому может быть тернистым, ведь гармония во взаимоотношениях не дается просто так - это всегда работа двух людей.

Замените замечания заботой

Конечно, все мы любим поворчать. Однако с критикой следует быть осторожными, ведь она воспринимается людьми как непосредственная атака на них. Часто ее воспринимают как негативную оценку самой личности, а не ее поступков. В конце концов, вместо того, чтобы прислушаться и что-то изменить, оппонент начинает критиковать в ответ.

Едва ли вам удастся полностью отказаться от замечаний, однако измените позицию: высказывайте положительную потребность вместо негативного суждения, избегайте того, чтобы ваш партнер чувствовал себя атакованным. К примеру, замените "ты" сообщения, на "я" сообщения (вместо "ты опять это сделал", скажите "я волнуюсь, когда так происходит").

Забудьте о неуважении

Не стоит демонстративно игнорировать или пренебрегать присутствием вашего партнера - таким образом вы ничего не достигнете, а только испортите отношения. Ваш партнер может чувствовать себя обиженным, поэтому не используйте грубый сарказм, обиды или черные шутки.

Чтобы не делать такого, старайтесь создать привычку благодарить своего партнера и проявлять восхищение им.

Будьте ответственны

Во время конфликтов вместо того, чтобы признать проблему, многие люди начинают закидывать обвинениями в ответ. Так они пробуют переложить ответственность на чужие плечи.

Этим вы не решите проблему и напряжение будет только нарастать. Чтобы не загонять себя в бесконечные конфликты, научитесь признавать свою ответственность.

Успокойтесь, а не убегайте

Попытка обойти решение проблемы, чтобы ничего не привело к конфликту, всегда делает только хуже. Ведь вместе со спором вы избегаете (сознательно или нет) и собственного партнера.

Ситуация остается не решенной, но оба партнера чувствуют себя некомфортно, одиноко, разделенно. Чтобы этого не случалось, сначала успокойтесь, чтобы потом дальше обсудить детали конфликта и найти пути разрешения.