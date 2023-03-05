Тревожные признаки, что любимый человек теряет к вам интерес

Со временем отношения могут исчерпать себя, и вы начинаете замечать признаки охлаждения со стороны любимого человека. Чаще эти признаки - начало конца, поэтому их надо вовремя заметить, и если еще не поздно - попытаться спасти.

Ваш партнер долго не отвечает на сообщения

Конечно, у всех бывает много дел, но если партнер раньше всегда был на связи, а сейчас вдруг начал пропадать, возможно, он начинает удаляться.

Партнера перестали интересовать подробности вашей жизни

В здоровых отношениях люди интересуются жизнью друг друга, делятся разными подробностями, например, как прошел день, как себя чувствуешь и так далее. Если это исчезло, то стоит побеспокоиться.

Партнер потерял интерес к вашим родственникам, друзьям

Конечно, он может быть не в восторге от перспективы провести очередные выходные у ваших родителей, но наверняка согласится ради вас. Если же он стал избегать общения с вашими родными, возможно, отношения с вами (а значит и с ними) стали для него неважными.

Партнер игнорирует ваши просьбы

Если вы заметили, что приходится постоянно просить его об элементарных вещах, а ваши просьбы игнорируются, скорее всего, партнер не ценит ваши отношения, ему на них безразлично.

Партнер не стремится к физическому контакту с вами

Любящим людям приятно прикасаться друг к другу, чувствовать друг друга. Если партнер перестал инициировать физический контакт в виде ненавязчивых прикосновений, поцелуев и объятий, значит, его интерес к вам иссяк. При этом секс может присутствовать, но становится однообразным.

Вы с партнером перестали спорить

Какими бы идеальными ни были отношения в паре, но все равно находятся какие-то разногласия или недоразумения, из-за которых возникают споры. Умение спорить без скандалов, оскорблений, замыкания в себе является признаком здоровых отношений. Но если партнеру все стало настолько безразлично, что он даже перестал с вами спорить, скорее всего вы для него уже неважны.

Партнер не ставит отношения с вами во главу угла

Если любимый человек тратит все свое время и силы на карьеру, общение с друзьями, хобби, все время чем-то занят и совсем не уделяет времени вам и вашим отношениям, отношения с вами для него уже не интересны.