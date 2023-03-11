Шкідливі звички жінки, які заважають їй зустріти своє кохання

Ви продовжуєте жити минулими стосунками

Ви цікавитеся колишнім - як він там і чи знайшов уже когось, стежите за його соцмережами чи навіть за сторінкою його ймовірної пасії. Насправді ви змагаєтесь з ним, хто швидше стане щасливим та знайде собі пару.

Або ж інша ситуація - попередній розрив був болючим і ви страждаєте, замкнулися і поводитеся дуже обережно стосовно протилежної статі.

Ви мрієте зустріти ідеал

У голові у вас портрет ідеального партнера і вам потрібен тільки такий. Але такі фантазії лише зменшують ймовірність у когось закохатися.

Деякі типажі "ідеального партнера" настільки рідко зустрічаються в житті, що вибірковість може залишити вас на самоті.

Ви боїтеся ризику та змін

Щоб дати собі шанс зустріти своє кохання і відкритися новим стосункам, найкраще поміняти хоч щось у своєму життя - ходити іншими маршрутами, знайти нове хобі і несподівано опинитися в місці, де ніколи ще не були, змінити оточення. Там і є можливість не лише познайомитися з новими людьми, а й знайти майбутнього партнера.

Ви звикли робити поспішні висновки

Іноді саме випадковий зустрічний може стати коханням всього життя, але через свою категоричність ви нерідко відмовляєтеся від знайомства.

Іноді варто виявити інтерес до людини, яка наважилася підійти чи написати першою. Необов'язково одразу ж бігти під вінець або стрибати в ліжко, можна просто спробувати трохи пізнати співрозмовника.

Ви зациклилися

Нав'язливе бажання закохатися тільки заважає. У цьому випадку не варто порівнювати себе з подругами, які вже в стосунках або в щасливому шлюбі.

Набагато краще заглянути вглиб себе і спробувати зрозуміти, чи точно вам хочеться стосунків і чи не намагаєтеся ви за допомогою стосунків втекти від себе чи вгодити соціальним міркам.