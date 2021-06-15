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Шкарлет пояснив зарплату 4000 доларів в "президентському університеті": я особисто пишаюся

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Вівторок 15 червня 2021 13:04
Шкарлет пояснив зарплату 4000 доларів в "президентському університеті": я особисто пишаюся Фото: Шкарлет відреагував на зарплати вчителям у президентському університеті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет дуже здивувався реакції українців на зарплати в президентському університеті, які повинні бути близько 4 тисяч доларів.

Свою реакцію міністр висловив у своєму Telegram-каналі.

"Ми працюємо над створенням гідних умов оплати праці з метою наближення до світових стандартів, заохочуємо кращих і найбільш сумлінних, щоб стимулювати розвиток здорової конкуренції, яка і сприяє подальшим успіхам нашої сфери освіти", — написав він.

Шкарлет зазначив, що в університеті працюватимуть не випадкові люди, а українські викладачі.

"Вони матимуть можливість на конкурсній основі стати частиною професійного колективу інноваційного наукового проекту президента. І критикувати за наміри гарантувати їм високий рівень оплати праці - це принаймні дивно", - підсумував міністр.

Також Шкарлет зазначив, що дуже пишається українськими професіоналами і вважає, що вони можуть скласти гідну конкуренцію педагогам усього світу.

"Як педагог і колишній ректор я особисто пишаюся українськими викладачами і вченими, їх досягненнями, прагненням до розвитку і численними перемогами на міжнародних освітніх заходах їх студентів. Вважаю, що українські викладачі вже сьогодні успішно конкурують своїми знаннями і своїми педагогічними досягненнями у світі", - резюмував він.

Нагадаємо, в Міністерстві освіти і науки розповіли, хто зможе вступити до університету.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом у Верховній Раді зареєструють законопроект про створення президентського університету. У проекті закону буде прописана структура майбутнього навчального закладу.

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