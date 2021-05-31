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В Україні створять президентський університет: коли стартує навчання

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Київ, Понеділок 31 травня 2021 13:58
В Україні створять президентський університет: коли стартує навчання Фото: міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні планують створити президентський університет. Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року.

Про це заявив під час форуму "Україна 30" міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Він повідоми, які там будуть освітні напрямки:

  • Інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;
  • Нанотехнології;
  • Аерокосмічні технології;
  • Біотехнології та науки про здоров’я;
  • Енергетичні технології;
  • Глобалізація та міжнародні комунікації.

"Старт освітнього процесу - 1 жовтня 2023 року. Якщо ми хочемо, щоб ми занурились у світовий освітній простір - або третій тиждень вересня, або 1 жовтня, як в усьому світі, якщо ми будуємо світовий, визнаний президентський університет, він має відповідати всім трендам навчання, які сьогодні є в світі", - сказав Шкарлет.

Зазначимо, сьогодні на форумі президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського університету.

Раніше повідомлялось, що в Україні планують створити загальнонаціональний університет новітніх технологій.

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