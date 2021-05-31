В Україні створять президентський університет: коли стартує навчання
В Україні планують створити президентський університет. Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року.
Про це заявив під час форуму "Україна 30" міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.
Він повідоми, які там будуть освітні напрямки:
- Інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;
- Нанотехнології;
- Аерокосмічні технології;
- Біотехнології та науки про здоров’я;
- Енергетичні технології;
- Глобалізація та міжнародні комунікації.
"Старт освітнього процесу - 1 жовтня 2023 року. Якщо ми хочемо, щоб ми занурились у світовий освітній простір - або третій тиждень вересня, або 1 жовтня, як в усьому світі, якщо ми будуємо світовий, визнаний президентський університет, він має відповідати всім трендам навчання, які сьогодні є в світі", - сказав Шкарлет.
Зазначимо, сьогодні на форумі президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського університету.
Раніше повідомлялось, що в Україні планують створити загальнонаціональний університет новітніх технологій.