В Україні створять президентський університет: коли стартує навчання

В Україні планують створити президентський університет . Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року.

Про це заявив під час форуму "Україна 30" міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Він повідоми, які там будуть освітні напрямки:

Інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;

Нанотехнології;

Аерокосмічні технології;

Біотехнології та науки про здоров’я;

Енергетичні технології;

Глобалізація та міжнародні комунікації.

"Старт освітнього процесу - 1 жовтня 2023 року. Якщо ми хочемо, щоб ми занурились у світовий освітній простір - або третій тиждень вересня, або 1 жовтня, як в усьому світі, якщо ми будуємо світовий, визнаний президентський університет, він має відповідати всім трендам навчання, які сьогодні є в світі", - сказав Шкарлет.

Зазначимо, сьогодні на форумі президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського університету.