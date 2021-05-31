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У Раду внесуть закон про створення президентського університету

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Україна, Понеділок 31 травня 2021 14:42
У Раду внесуть закон про створення президентського університету Фото: перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що найближчим часом у ВР зареєструють законопроект про створення президентського університету. У проекті закону буде прописана структура майбутнього навчального закладу.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

"Ми починаємо розробку законопроєкту, він буде стосуватися окремої одиниці - президентського університету. Всі його загальні питання вже опрацьовані, думаю, найближчим часом ви побачите цей законопроект", - заявив перший віце-спікер.

За його словами, у проекті пропишуть структуру майбутнього навчального закладу, а також роль інтелектуальної власності у розвитку університетів і науки в цілому.

Нагадаємо, міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що в Україні планують створити президентський університет. Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року.

Як писало РБК-Україна, сьогодні на форумі президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського університету.

Раніше повідомлялось, що в Україні планують створити загальнонаціональний університет новітніх технологій.

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