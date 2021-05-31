У Раду внесуть закон про створення президентського університету

Перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що найближчим часом у ВР зареєструють законопроект про створення президентського університету. У проекті закону буде прописана структура майбутнього навчального закладу.

"Ми починаємо розробку законопроєкту, він буде стосуватися окремої одиниці - президентського університету. Всі його загальні питання вже опрацьовані, думаю, найближчим часом ви побачите цей законопроект", - заявив перший віце-спікер.

За його словами, у проекті пропишуть структуру майбутнього навчального закладу, а також роль інтелектуальної власності у розвитку університетів і науки в цілому.