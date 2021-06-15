ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шкарлет объяснил зарплату 4000 долларов в "президентском университете": я лично горжусь

Новина українською →
Вторник 15 июня 2021 13:04
Шкарлет объяснил зарплату 4000 долларов в "президентском университете": я лично горжусь Фото: Шкарлет отреагировал на зарплаты учителям в президентском университете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Министр образования и науки Сергей Шкарлет очень удивился реакции украинцев на зарплаты в президентском университете, которые должны быть около 4 тысяч долларов.

Свою реакцию министр выразил в своем Telegram-канале.

"Мы работаем над созданием достойных условий оплаты труда с целью приближения к мировым стандартам, поощряем лучших и наиболее добросовестных, чтобы стимулировать развитие здоровой конкуренции, которая и способствует дальнейшим успехам нашей сферы образования", — написал он.

Шкарлет отметил, что в университете будут работать не случайные люди, а украинские преподаватели.

"Они будут иметь возможность на конкурсной основе стать частью профессионального коллектива инновационного научного проекта президента. И критиковать за намерения гарантировать им высокий уровень оплаты труда — это по крайней мере странно", — подытожил министр.

Также Шкарлет отметил, что очень гордится украинскими профессионалами и считает, что они могут составить достойную конкуренцию педагогам всего мира.

"Как педагог и бывший ректор я лично горжусь украинскими преподавателями и учеными, их достижениями, стремлением к развитию и многочисленными победами на международных образовательных мероприятиях их студентов. Считаю, что украинские преподаватели уже сегодня успешно конкурируют своими знаниями и своими педагогическими достижениями в мире", - резюмировал он.

a:0:{}

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь университет
LITE
Праздник 15 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 15 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины