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Шкарлет назвав формат навчання з 1 вересня: до чого готуватися дітям

Фото: як навчатимуться діти з 1 вересня (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

З 1 вересня діти в Україні повинні піти вчитися в школи офлайн. Це стосується тих учнів, які не проживають в зоні бойових дій. Безпека школярів є першорядною.

Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.

Які школи працюватимуть

Ті школи, в яких немає укриття або там не вистачає для всіх місця, працюватимуть по змінах.

"В умовах воєнного часу ми впроваджуємо очний освітній процес у приміщеннях навчальних закладів виключно за погодженням з органами влади. У разі наявності небезпеки заклад впроваджує дистанційний або змішаний формат навчання. Якщо в укритті не вистачає місць на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендації щодо поділу навчання на кілька змін", – повідомив Сергій Шкарлет.

Деякі предмети можуть викладати онлайн

Також зараз МОН розглядає варіант, в рамках якого деякі дисципліни будуть викладатися в офлайн-форматі, а ряд інших – онлайн.

"Ми повинні забезпечити паспорт безпеки кожного закладу. Покажчики руху в сховище, план евакуації, Розрахунковий час заходу в бомбосховище. Кожен батько буде проінформований про умови безпеки навчання дітей. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб освітній процес розпочався в максимально комфортних умовах", – зазначив Сергій Шкарлетт.

Батьки самі можуть вибрати для своєї дитини формат навчання.

"Якщо батьки побоюються очного навчання, то вони можуть вибрати будь – яку форму навчання для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну або екстернат", - зазначив міністр освіти і науки.

Як готують школи до початку навчального року

Щоб уроки проводилися переважно в офлайн-режимі, навчальні заклади повинні відповідати необхідним вимогам.

Так, зараз у школах проводяться заходи щодо посилення безпеки, а саме:

  • фахівці ДСНС перевіряють навчальні заклади та прилеглі до них території на наявність вибухонебезпечних предметів;
  • у школах повинні діяти системи оповіщення, і особливо звертається увага на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору і слуху;
  • до початку навчального року в кожному навчальному закладі повинні бути визначені і позначені шляхи евакуації;
  • у кожному навчальному закладі має бути укриття для всіх учнів і педагогів;
  • у школах створюються запаси води і медикаментів;
  • проводяться тренування по діям в разі оголошення сигналу повітряної тривоги.

Читайте також, як проходитимуть уроки в школах під час повітряної тривоги.

Як ми писали раніше, Кличко зробив важливу заяву про школи і садочках Києва.

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