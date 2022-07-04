Шкарлет назвал формат обучения с 1 сентября: к чему готовиться детям

Какие школы будут работать

Те школы, в которых нет укрытия или там не хватает для всех места, будут работать по сменам.

"В условиях военного времени мы внедряем очный образовательный процесс в помещениях учебных заведений исключительно по согласованию с органами власти. В случае наличия опасности заведение внедряет дистанционный или смешанный формат обучения. Если в укрытии не хватает мест на всех участников образовательного процесса, есть рекомендации по разделению обучения на несколько смен", – сообщил Сергей Шкарлетт.

Некоторые предметы могут преподавать онлайн

Также сейчас МОН рассматривает вариант, в рамках которого некоторые дисциплины будут преподаваться в офлайн-формате, а ряд других – онлайн.

"Мы должны обеспечить паспорт безопасности каждого заведения. Указатели движения в хранилище, план эвакуации, расчетное время захода в бомбоубежище. Каждый родитель будет проинформирован о условиях безопасности обучения детей. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы образовательный процесс начался в максимально комфортных условиях", – отметил Сергей Шкарлет.

Родители сами могут выбрать для своего ребенка формат обучения.

"Если родители опасаются очного обучения, то они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернат", – отметил министр образования и науки.

Как готовят школы к началу учебного года

Чтобы уроки проводились преимущественно в офлайн-режиме, учебные заведения должны соответствовать необходимым требованиям.

Так, сейчас в школах проводятся мероприятия по усилению безопасности, а именно: