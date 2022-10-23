Три знака Зодиака пересекут "белую полосу": кто главные счастливчики ноября 2022

Гороскоп на ноябрь 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которых астрологи признали главными везунчиками конца осени.

Дева

Уроженец этого знака проявит решительность и амбиции в течение ноября. Звезды придадут ему силы справиться с трудностями, даже самыми сложными. В ноябре Дева будет чувствовать себя более решительной, чем когда-либо. Она будет твердо верить в надежность своих замыслов и планов, и ничто не сможет заставить ее изменить свое мнение.

В амурных делах Дева сможет снова пережить моменты любви и близости в своей паре. Она сможет справиться с разногласиями и сгладить проблемы, через которые проходят ее отношения.

Весы

В ноябре энергия звезд позволит Весам устроить замечательные профессиональные встречи, а значит, расширить сеть своих единомышленников. Это будет иметь интересные профессиональные перспективы для вас в будущем.

В личной жизни Весы будут переполнены любовью. Представители знака будут чувствовать себя счастливыми и сияющими в своих новых отношениях, которые они будут идеализировать.

Козерог

Ноябрь будет счастливым месяцем для Козерога. На работе он сможет расширить свою популярность и будет очень востребован в течение ноября, что позволит Козерогу шагнуть вверх по профессиональной лестнице.