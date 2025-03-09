Шевченковская премия 2025: объявлены победители

Сегодня, 9 марта, объявили победителей Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2025 год.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Указ президента Украины, опубликованном на сайте главы государства.
Все лауреаты Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2025 года получили денежное вознаграждение в размере 484 480 грн.
Василий Вовкун объявил, что свою премию он передает на приобретение дронов для 24 отдельной механизированной бригады.
Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко была основана в 1961 году. Это одна из самых престижных государственных наград Украины, которая вручается за весомый вклад в развитие культуры и искусства.
Премия отмечает выдающиеся произведения литературы, искусства, публицистики и журналистики, которые являются "вершинным духовным достоянием украинского народа", способствуют утверждению высоких гуманистических идеалов и обогащают национальное сознание и самобытность.
С 2025 года премия была расширена новой номинацией - декоративно-прикладное искусство.
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