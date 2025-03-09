Шевченковская премия 2025: объявлены победители

Победители Шевченковской премии-2025

"Литература" - Юрий Издрик , книга стихов "Колекція"

Юрий Издрик книга стихов "Колекція" "Литературоведение и искусствоведение" - не присуждена

не присуждена "Публицистика и журналистика" - Павел Казарин, проект "Публіцистика воєнного часу на "Українській правді"

Павел Казарин, проект "Публіцистика воєнного часу на "Українській правді" "Музыкальное искусство" - присуждены две премии: Богдана Пивненко за концертные программы 2019-2024 и Александр Шимко за "Вирій"", сакральная мистерия для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты

присуждены две премии: Богдана Пивненко за концертные программы 2019-2024 и Александр Шимко за "Вирій"", сакральная мистерия для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты "Театральное искусство" - Василий Вовкун, опера "Лис Микита", балет "Тіні забутих предків", модерн-балет "Пізнай себе!", театральная кантата "Псальми війни"

Василий Вовкун, опера "Лис Микита", балет "Тіні забутих предків", модерн-балет "Пізнай себе!", театральная кантата "Псальми війни" "Киноискусство" - Олесь Санин, Сергей Михальчук, Алла Загайкевич, полнометражный игровой фильм "Довбуш"

Олесь Санин, Сергей Михальчук, Алла Загайкевич, полнометражный игровой фильм "Довбуш" "Визуальное искусство" - Жанна Кадырова, выставка "Траєкторії польотів"

Жанна Кадырова, выставка "Траєкторії польотів" "Декоративно-прикладное искусство" - Валентина Карпец-Ермолаева, Андрей Пикуш, Мария Пикуш, Наталья Рыбак, художественный проект "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серия художественных работ аутентичной петриковской декоративной росписи)

Все лауреаты Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2025 года получили денежное вознаграждение в размере 484 480 грн.

Василий Вовкун объявил, что свою премию он передает на приобретение дронов для 24 отдельной механизированной бригады.

О Шевченковской премии

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко была основана в 1961 году. Это одна из самых престижных государственных наград Украины, которая вручается за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

Премия отмечает выдающиеся произведения литературы, искусства, публицистики и журналистики, которые являются "вершинным духовным достоянием украинского народа", способствуют утверждению высоких гуманистических идеалов и обогащают национальное сознание и самобытность.

С 2025 года премия была расширена новой номинацией - декоративно-прикладное искусство.

Вас может заинтересовать