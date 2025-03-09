Шевченківська премія 2025: оголошено переможців

Сьогодні, 9 березня, оголосили переможців Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2025 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Указ президента України, опублікованому на сайті глави держави.
Усі лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року отримали грошову винагороду в розмірі 484 480 грн.
Василь Вовкун оголосив, що свою премію він передає на придбання дронів для 24 окремої механізованої бригади.
Національна премія України імені Тараса Шевченка була заснована в 1961 році. Це одна з найпрестижніших державних нагород України, яка вручається за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.
Премія відзначає видатні твори літератури, мистецтва, публіцистики та журналістики, що є "вершинним духовним надбанням українського народу", сприяють утвердженню високих гуманістичних ідеалів та збагачують національну свідомість і самобутність.
З 2025 року премія була розширена новою номінацією - декоративно-прикладне мистецтво.
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