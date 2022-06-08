Етнічні мотиви, льон і асиметрія: стиліст назвав головні тренди літа

Нинішнє літо поверне тренд на нульові роки, також на піку моди будуть етнічні мотиви, лляний одяг і мінімалістичний романтизм.

Асиметрія в черговий раз підкорює літні колекції. Це може бути асиметричний поділ в сукні або спідниці, асиметричні вирізи або рукава.



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Лляні костюми, які раніше траплялися здебільшого в чоловічих колекціях, впевнено переходять і в жіночий гардероб! Це красиво, комфортно і додає більше глибини образам завдяки фактурі.



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Тейлорінг отримує новий виток свого розвитку, тепер це не тільки штани і блейзер. Все частіше ми будемо бачити компіляцію костюмних штанів з жилетом, костюми з міні-спідницями і костюми-трійки на сучасний лад. У цьому тренді переплітаються маскулінність, елегантність і сексуальність.



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Сексуальність в цілому на мажорній ноті в цьому сезоні, особливого шуму наробило екстремальне міні. Якщо ви хочете зробити безумовний акцент на ногах - це ваш вибір!



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Сітки і макраме поєднують в собі лаконічність, спокусу і легкість. Безумовно, влітку неймовірно виглядатимуть сукні макраме або напівпрозорі топи; втім, якщо ви хочете лише злегка поекспериментувати - це може бути шопер макраме або в'язана портупея.



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Мінімалістичний романтизм - це поєднання звичної романтики з мінімалізмом і строгістю. Його характеризують м'які відтінки, об'ємні рукава, корсети, фігурні вирізи, ампірна талія. Втім, ця романтика "легка", без мережива, квітів або надмірної кількості деталей.



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У цьому сезоні етнічні мотиви будуть ще більш популярними. А нам, українцям, сам бог велів надіти вишиванку влітку.



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Багато психоделічних принтів стиліст помітив в топах, сорочках і сукнях на літо. Крутий тренд для тих, хто любить бути в центрі уваги і хоче сконцентрувати в образі максимум енергії!



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Платформа - привіт з 00-х, який дизайнери актуально інтерпретували під сучасний гардероб. Особливо раджу звернути увагу на клогі і мюлі на платформі.

Головні модні тренди літа 2022 (фото:instagram.com/matveyykl)