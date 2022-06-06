ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Наймодніші купальники літа 2022: 5 головних трендів

Новость на русском →
Понеділок 06 червня 2022 14:26
Наймодніші купальники літа 2022: 5 головних трендів Модні купальники 2022 (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

У міру того, як погода стає тепліше, а дні довші, багато хто починає замислюватися про покупку нового купальника - будь то для поїздки на море або відпочинку на найближчій водоймі або ж біля басейну.

Ці п'ять моделей купальників будуть наймоднішими і трендовими влітку 2022, пише MarieClaire, так що рекомендуємо зупинити ваш вибір на якийсь з них.

Трендові купальники на літо 2022:

1. Тканина, яка блищить і виблискує

Уявіть собі: відпочиваючи на пляжі (або біля басейну, або у дворі, або на даху... ви розумієте) і милуючись тим, як вода блищить на сонці, ви дивитеся вниз і виявляєте, що теж мерехтите. І ні, це не тому, що ви вампір з "Сутінків" - а тому, що ви носите купальний костюм, що переливається або злегка блискучий, як один з чудових варіантів нижче.

Наймодніші купальники літа 2022: 5 головних трендів

Блискучі купальники будуть в моді влітку 2022 (triangl.com)

Наймодніші купальники літа 2022: 5 головних трендів

Блискучі купальники будуть в моді влітку 2022 (frankiesbikinis.com)

2. Оригінальні квіткові мотиви

Квіткові мотиви дуже популярні цього літа. Від тропічних принтів до яскравих кольорів і більш традиційних, ніби лугових візерунків, зупиніться і відчуйте запах квітів в цьому сезоні з цими ефектними нарядами.

Наймодніші купальники літа 2022: 5 головних трендів

Наймодніші купальники літа 2022: 5 головних трендів

Зверніть увагу на купальники з квітковим принтом (jcrew.com)

Наймодніші купальники літа 2022: 5 головних трендів

Зверніть увагу на купальники з квітковим принтом (kaisoswim.com)

3. Трикотажні та ребристі тканини

Хто сказав, що в'язані і трикотажні тканини підходять виключно для наших осінньо-зимових гардеробів? Цей образ милий, унікальний і розкішно м'який на дотик, і він додасть таку необхідну текстуру вашій колекції купальників.

Наймодніші купальники літа 2022: 5 головних трендівТрикотажні купальники в тренді в 2022 році (deta-nyc.com)

Наймодніші купальники літа 2022: 5 головних трендівТрикотажні купальники в тренді в 2022 році (revelrey.com)

4. Купальники, схожі на боді

Не завадить мати під рукою кілька скромних, схожих на боді купальників на випадок, якщо ви йдете на пляж з сім'єю або колегами, і дуже зручно мати можливість надіти лише шорти поверх купальника перед тим, як піти поїсти, випити або прогулятися по набережній. Щоб задовольнити всі ці потреби, в цьому році набирає популярність боді-купальник - і в самих різних симпатичних стилях!

Наймодніші купальники літа 2022: 5 головних трендів

Купальник-боді елегантний і зручний (thehermoza.com)

Наймодніші купальники літа 2022: 5 головних трендівКупальник-боді елегантний і зручний (revolve.com)

Наймодніші купальники літа 2022: 5 головних трендів

Купальник-боді елегантний і зручний (thehermoza.com)

5. Грайливі вирізи

Шукаєте спосіб показати більше шкіри, не надягаючи бікіні або топ з глибоким вирізом? Розгляньте варіанти з оригінальними вирізами, які дозволять вам виглядати зухвало і при цьому підходять для всіх типів статури.

Наймодніші купальники літа 2022: 5 головних трендів

Вирізи в цьому році на піку моди (gigicbikinis.com)

Наймодніші купальники літа 2022: 5 головних трендівВирізи в цьому році на піку моди (bondiborn.com)

Наймодніші купальники літа 2022: 5 головних трендівВирізи в цьому році на піку моди (swiminista.com)

Раніше ми писали, яка стрижка буде наймоднішою цього літа - зверніть увагу на сучасний варіант зачіски, яку свого часу носила принцеса Діана.

Ми також повідомляли, які джинси будуть носити всі влітку 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими