"Шедевр" від Укрзалізниці: в мережі підняли на сміх нововведення в поїзді

У мережі показали, як у поїзді Укрзалізниці прикрасили туалет
Укрзалізниця знову оскандалилася. Справа в тому, що в одному з туалетів плацкартного вагона, вікно санвузла прикрасили шторами. Не всі українці оцінили креатив від відомства. Знімок туалету опублікував Олег Васильєв на сторінці в Facebook Громадський контроль Укрзалізниці.
За словами українця, цей туалет нагадує "будуар".
"Туалет-будуар. Поїзд Одеса-Харків", - підписав знімок Васильєв.
Українці в коментарях до посту почали скаржитися на інші недоробки Укрзалізниці, а деякі навіть стали на захист того, хто прикрасив туалет у вагоні.