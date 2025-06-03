Бывший "Холостяк" Иракли Макацария устроил 2-летнему сыну-имениннику громкую вечеринку (фото)

Грузинский бизнесмен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском реалити-шоу про любовь "Холостяк-6", показал новые фото со своим сыном Георгием, которому исполнилось 2 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Макацария вместе со своей супругой Лизой Чичуа устроили ребенку грандиозную вечеринку в стиле мультфильма "Король лев". Гостей встречали аниматоры в костюмах животных - героев этого культового мультика. В этой же стилистике был выполнен и двухярусный торт для именинника.

День рождения прошел в стиле мультфильма Король лев (скриншот)

Также молодые родители заказали шикарную фотозону из воздушных шаров в белой и коричневой гамме, где все желающие могли сфотографироваться с именинником.

Семья Иракли Макацарии (скриншот)

Бывший "Холостяк" для праздника выбрал достаточно лаконичный образ: светло-бежевые брюки и белую футболку. А маленький Георгий позировал в шортах в клетку от всемирно известного бренда и белой футболке поло.

Жена Иракли Макацарии Лиза Чичуа (скриншот)

Молодая жена Иракли для праздника выбрала длинное белое платье с рюшами. Сверху она накинула пиджак, а также дополнила образ лаконичной прической и солнцезащитными очками.

Иракли Макацария показал фото с дня рождения сына (фото: instagram.com/maqatsa)

Что известно про личную жизнь Иракли Макацария

В 2016 году харизматичный грузин искал свое любовь на шоу "Холостяк" в Украине. Он выбрал Алену Лесык, однако отношения после проекта практически сразу прекратились.

После этого Иракли принимал участие в других украинских шоу, в частности, "Танці з зірками", "Зважені та щасливі", "Маска". Ему приписывали множество романов с украинскими знаменитостями, в частности, с фитнес-тренером Мариной Боржемской, с певицей Мишель Андраде и гимнасткой Анной Ризатдиновой.

Однако свою будущую супругу он встретил в Грузии - в очереди перед концертом. Это была Лиза Чичуа - студентка медицинского университета, младшая "холостяка" на 17 лет.

Сначала пара переписывалась в соцсетях, а затем Иракли присылал девушке ее любимые сладости.

В 2022 году Макацария сделал ей предложение руки и сердца, а уже в июле того же года пара поженилась.

В 2023 году у них родился первенец, которого назвали Георгием. А в январе 2025-го у пары родилась дочь, которую назвали Ниной.

Иракли Макацария с Лизой Чичуа в день свадьбы (фото: instagram.com/maqatsa)