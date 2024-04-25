Пышная паска на сливках: рецепт ароматной выпечки к Пасхе

Пасхальная паска - непременный атрибут одного из самых больших весенних праздников. Безусловно, рецептов этой выпечки существует множество, один из вариантов - паска на сливках, благодаря которым тесто имеет более плотную консистенцию, а само изделие становится более пышным.

О том, как готовить паску к Пасхе на сливках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу с рецептами albik.food.

Что нужно для паски на сливках

Для того чтобы приготовить пышную паску на сливках, нужны следующие продукты:

Мука - 650-700 г

Яйца - 3 шт.

Сливки (жирность 10%) - 200 г

Сахар - 230 г

Свежие дрожжи - 25 г

Изюм - 100 г

Сливочное масло - 120 г

Как готовить паску на сливках

Необходимо, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры, а сливки должны быть теплыми. Предварительно просейте муку через сито в отдельную миску и растопите сливочное масло.

Теплые сливки вылейте в глубокую миску, добавьте сахар, яйца, растопленное масло и дрожжи. Перемешайте смесь и постепенно всыпьте муку, тщательно размешивая тесто до однородной консистенции. Готовое тесто должно быть эластичным, но не липнуть к рукам.

Рабочую поверхность слегка присыпьте мукой, растяните тесто на пласт, высыпьте изюм и сверните пласт. Переложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место до поднятия.

После этого выложите тесто на рабочую поверхность, разделите на равные части и распределите по формам для пасок. Заполните формы тестом не более 1/3, ведь тесто значительно поднимается. Накройте формы пленкой или полотенцем и оставьте еще на 1,5-2 часа.

Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте паски 25 минут, затем увеличьте температуру до 170 градусов и выпекайте еще 5 минут. По желанию готовые паски украсьте с помощью глазури или шоколада.