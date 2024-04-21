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"Быстрая" глазурь на паску от Эктора из "МастерШеф". Готовится всего из двух ингредиентов

Воскресенье 21 апреля 2024 20:48
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"Быстрая" глазурь на паску от Эктора из "МастерШеф". Готовится всего из двух ингредиентов Как сделать глазурь на кулич (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Судья шоу "МастерШеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом глазури на паски, которая очень быстро готовится. К тому же вам не придется покупать много продуктов, ведь для нее нужно всего два ингредиента.

Как сделать глазурь на паски по рецепту Эктора, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым кулинар поделился в Instagram.

Как приготовить глазурь на паски

"Пасха уже совсем скоро. Так что если вы ищете рецепт идеальной глазури для пасок - я уже подготовил его для вас", - рассказал Хименес-Браво.

По его словам, эта глазурь не только красивая, но и очень вкусная. Секрет в одном из ее ингредиентов. Вам понадобятся следующие продукты:

  • 130 граммов сгущенки
  • 60 г сухого молока.

Готовится такая глазурь очень просто. Сначала просейте сухое молоко в миску. Затем добавляйте к нему сгущенку. Вымешивайте венчиком.

Когда продукты полностью смешаются, они получат однородную консистенцию. На этом все, глазурь готова. Просто наносите ее на паски и украшайте так, как вам хочется.

"Это очень просто и быстро", - подчеркнул Эктор.

Рецепт глазури на сгущенке от звезды "МастерШеф" - видео

Напомним, недавно Хименес-Браво показал рецепт быстрого и вкусного завтрака.

Кроме того, на днях звезды "МастерШеф" дали рецепт скумбрии на угле.

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МастерШеф Пасха Рецепты Эктор Хименес-Браво Паски
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