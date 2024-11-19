Чтобы работала долго: как спасти стиральную машину от накопления накипи

Накипь - это одна из главных причин поломки стиральных машин. Впоследствии она откладывается на нагревательных элементах и внутренних частях машины, что приводит к их износу и повышению энергопотребления. Избежать этого можно, если соблюдать простые правила ухода.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об эффективных способах борьбы с накипью и методах профилактики для вашей стиральной машины.

Используйте умягчители для воды

Жесткая вода - главный виновник образования накипи. Для ее смягчения можно использовать специальные средства, помещаемые прямо в барабан или отсек для порошка. Некоторые порошки уже содержат компоненты, уменьшающие жесткость воды, поэтому выбор правильного моющего средства также играет немаловажную роль.

Если вы предпочитаете натуральные методы, попробуйте добавлять в каждую стирку несколько ложек пищевой соды или лимонной кислоты - это помогает снизить уровень солей в воде. Регулярное использование таких средств значительно уменьшает количество накипи на деталях машины.

Регулярно очищайте стиральную машину лимонной кислотой

Лимонная кислота - это эффективное средство для удаления уже имеющейся накипи. Раз в 2-3 месяца запускайте пустую стиральную машину при высокой температуре (60-90°C) с добавлением 100-150 граммов лимонной кислоты в отсек для порошка.

Эта процедура не только удаляет накипь с нагревательного элемента, но и освежает барабан и шланги. Однако не следует производить эту очистку слишком часто, поскольку кислота может повредить резиновые уплотнители. Правильная частота очистки зависит от жесткости воды в вашем регионе.

Следите за дозировкой стирального порошка

Чрезмерное количество порошка не только не улучшает качество стирки, но и способствует образованию остатков на деталях машины. Эти остатки могут смешиваться с минералами в воде и способствовать образованию накипи. Всегда соблюдайте рекомендации производителя по дозировке стирального средства.

Если вы заметили, что порошок полностью не растворяется, рассмотрите возможность перехода на жидкие моющие средства. Они лучше работают в жесткой воде и менее склонны покидать осадок.

Очищайте фильтры и резиновые уплотнители

Фильтры стиральной машины собирают грязь, волосы и мелкие предметы, которые могут стать причиной загрязнения воды и образования осадка. Раз в месяц проверяйте состояние фильтра и очищайте его от накопленного мусора.

Также важно протирать резиновые уплотнители дверцы, где могут собираться остатки моющих средств и влага. Чистота этих элементов помогает предотвратить появление неприятного запаха и повышает эффективность работы машины.

Избегайте частой стирки на высоких температурах

Стирка при высокой температуре способствует более быстрому образованию накипи на нагревательных элементах. Если это возможно, используйте низкотемпературные режимы (30-40°C) для обычной стирки. Это не только уменьшает количество отложений, но помогает сэкономить электроэнергию.

Для сильно загрязненных вещей запускайте высокотемпературный цикл только при необходимости, предварительно обработав пятна. Также не забывайте периодически проводить профилактическую стирку без белья, чтобы очистить машину от внутренних загрязнений.