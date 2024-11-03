7 лайфхаков для стирки, которые смогут справиться почти со всеми проблемами

Иногда обычные стиральные средства не справляются с загрязнением или другими проблемами. Тогда следует знать о нескольких лайфхаках, которые могут неожиданно помочь в стирке.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о стиральных лайфхаках, которые сохранят вам силы и улучшат чистоту одежды.

Фен для удаления пятен

Часто случается, что старые пятна от травы, почвы или сока трудно вывести обычными методами, но на помощь может прийти обычный фен для волос. Сначала смочите место пятна водой, затем прогрейте феном, чтобы повысить температуру.

После этого нанесите немного моющего средства, например стирального порошка, и поместите одежду в стиральную машину. Повышенная температура размягчает загрязнение и помогает моющим веществам действовать быстрее и эффективнее, что значительно облегчает выведение старых пятен.

Почему нельзя стирать носки и одежду с пятнами пота горячей водой

Грязь на носках, манжетах, воротничках и подмышками часто имеет белковое происхождение, так как появляется от пота. Когда белье или одежда попадают в горячую воду, белки сворачиваются и "закрепляются" в волокнах ткани, что делает пятна еще более тяжелыми для выведения.

Поэтому стирку таких вещей следует проводить при температуре не выше 30 градусов, что позволяет эффективно удалить пятна без риска их закрепления.

Пена для бритья против косметических пятен

Пятна от косметики, такие как тональный крем или губная помада, могут стать настоящим вызовом. Для удаления таких пятен поможет пена для бритья.

Нанесите небольшое количество пены на загрязненное место, оставьте на 5 минут и затем постирайте как обычно. Благодаря своим ингредиентам пена для бритья эффективно расщепляет косметические вещества, что делает процесс очищения одежды более быстрым и легким.

Ополаскиватель для рта для очистки стиральной машины.

Если стиральная машина нуждается в дезинфекции и очистке от грибка или неприятного запаха, поможет обычный ополаскиватель для рта. Добавьте половину стакана жидкости в отделение порошка и запустите полный цикл стирки без белья.

Ополаскиватель эффективно борется с грибками и бактериями, а также удаляет остаточные неприятные запахи, делая машину свежей и чистой.

Детский шампунь для восстановления размера трикотажа

Уменьшившиеся после стирки трикотажные вещи можно восстановить до исходного размера с помощью детского шампуня. Замочите одежду в теплой воде с добавлением шампуня, оставьте на время, пока ткань не станет мягкой.

Затем осторожно разложите ее на полотенце, расправляя до нужного размера, и оставьте для полного высыхания. Это поможет вернуть одежде оригинальный вид без риска ее повреждения.

Фольга против статического электричества

Чтобы вещи после стирки не накапливали статический заряд, бросьте в барабан стиральной машины несколько смятых шариков из алюминиевой фольги. Алюминий поглощает статическое электричество, и ваша одежда больше не будет "бить током".

Сухое полотенце для быстрой сушки

Если вам нужно быстро высушить вещь после стирки, используйте сухое махровое полотенце. Заверните стиранную одежду в полотенце и поставьте машину на режим отжима. Сухое полотенце будет впитывать лишнюю влагу, ускоряя процесс сушки, что особенно удобно, когда вещь нужна немедленно.