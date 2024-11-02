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Как правильно выбрать стиральный порошок для идеальной стирки

Суббота 02 ноября 2024 19:30
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Как правильно выбрать стиральный порошок для идеальной стирки Как выбрать стиральный порошок (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Правильно подобранный стиральный порошок поможет сохранить первоначальный вид вещей, придаст им свежести и яркости. Как выбрать хороший стиральный порошок, который будет не только эффективно удалять загрязнения, но и безопасен для кожи и экологии?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как выбрать качественный стиральный порошок и какие основные критерии следует учитывать.

Какие есть виды стиральных порошков

Стиральные порошки различают по нескольким критериям:

  • по назначению: порошок для белых тканей, цветных, для черных вещей и детский;
  • по типу стирки: для ручной стирки (с повышенным пенообразованием) и для машинной (с меньшим количеством пенных компонентов, что снижает риск поломки машины);
  • по форме выпуска: порошок гранулированный, жидкий порошок с высокой концентрацией активных веществ и порошок в таблетках.

Что входит в состав стирального порошка

В современных стиральных порошках содержатся следующие компоненты:

  • ПАВ (поверхностно-активные вещества), отвечающие за образование пены и удаление пятен. Рекомендуемое соотношение ПАВ составляет 2-5%. Важно тщательно полоскать вещи после стирки во избежание раздражений на коже.
  • Антисорбенты, снижающие риск повторного загрязнения тканей.
  • Отбеливатели редко используются в современных порошках из-за агрессивного воздействия на ткань. Отбеливатели обычно применяют для предварительного замачивания перед стиркой;
  • Синтетические ароматизаторы придают вещам свежий запах, помогая устранять неприятные ароматы.
  • Фосфаты и сульфаты смягчают воду, повышая эффективность активных веществ и помогая избежать накипи в стиральной машине.
  • Фториды и хлориды усиливают дезинфицирующие свойства порошка.
  • Энзимы или биодобавки эффективны для удаления сложных пятен.

Как правильно выбрать стиральный порошок для идеальной стиркиПравильно выбранный стиральный порошок - условие качественной стирки (фото: Freepik.com)

Как протестировать качество стирального порошка

Качество стирального порошка можно проверить по нескольким критериям:

  • Удаление загрязнений. Легко проверить, как порошок справляется с пятнами, наблюдая за результатами стирки.
  • Воздействие на стиральную машину. Это сложно оценить самостоятельно, но стоящие порошки, в которых ПАВ составляют не более 5-15%. Более безопасны неионогенные ПАВ, которые используются в экологических порошках.

Как правильно выбрать стиральный порошок

Чтобы выбрать стиральный порошок, который будет эффективным и безопасным, обратите внимание на некоторые важные аспекты. Прежде всего, изучите состав: средство должно содержать минимальное количество ПАВ (не более 5-15%), а для аллергиков идеальны неионогенные ПАВ.

Также важно обратить внимание на содержание ароматизаторов - они могут быть источником аллергий или раздражений кожи, поэтому лучше выбирать порошки с нейтральным запахом или те, которые обозначены как гипоаллергенные.

Второй аспект - тип стирки и вид тканей, для которых порошок предназначен. Порошки для цветных тканей имеют специальные формулы, помогающие сохранять яркость цветов, в то время как средства для белых вещей могут содержать дополнительные компоненты для удаления пятен.

И последнее, обратите внимание на маркировку экологичности. Многие бренды сегодня предлагают биоразлагаемые порошки, не наносящие вреда окружающей среде. Такие средства не содержат фосфатов и других вредных компонентов, что важно для длительного использования и безопасности.

Раньше мы писали, какие 7 распространенных ошибок при ручной стирке портят вещи.

Читайте также, какие есть 3 способа качественно постирать стельки, чтобы уничтожить пятна и запах.

При написании материала использовались следующие источники: сайты Cleanipedia, Bob Vila, Better Homes and Gardens.

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