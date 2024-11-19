Щоб працювала довго: як врятувати пральну машину від накопичення накипу

Накип - це одна з головних причин поламання пральних машин. Згодом він відкладається на нагрівальних елементах та внутрішніх частинах машини, що призводить до їх зносу та підвищення енергоспоживання. Уникнути цього можна, якщо дотримуватись простих правил догляду.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про ефективні способи боротьби з накипом та методи профілактики для вашої пральної машини.

Використовуйте пом’якшувачі для води

Жорстка вода - головний винуватець утворення накипу. Для її пом’якшення можна використовувати спеціальні засоби, які додаються прямо в барабан або відсік для порошку. Деякі порошки вже містять компоненти, що зменшують жорсткість води, тому вибір правильного мийного засобу також грає важливу роль.

Якщо ви віддаєте перевагу натуральним методам, спробуйте додавати в кожне прання кілька ложок харчової соди або лимонної кислоти - це допомагає знизити рівень солей у воді. Регулярне використання таких засобів значно зменшує кількість накипу на деталях машини.

Регулярно очищуйте пральну машину лимонною кислотою

Лимонна кислота - це ефективний засіб для видалення вже наявного накипу. Раз на 2-3 місяці запускайте порожню пральну машину на високій температурі (60-90°C) із додаванням 100-150 грамів лимонної кислоти у відсік для порошку.

Ця процедура не лише видаляє накип із нагрівального елемента, але й освіжає барабан і шланги. Однак не варто проводити цю очистку занадто часто, оскільки кислота може пошкодити гумові ущільнювачі. Правильна частота очищення залежить від жорсткості води у вашому регіоні.

Слідкуйте за дозуванням прального порошку

Надмірна кількість порошку не тільки не покращує якість прання, але й сприяє утворенню залишків на деталях машини. Ці залишки можуть змішуватись із мінералами у воді та сприяти утворенню накипу. Завжди дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо дозування засобу для прання.

Якщо ви помітили, що порошок не повністю розчиняється, розгляньте можливість переходу на рідкі мийні засоби. Вони краще працюють у жорсткій воді та менш схильні залишати осад.

Очищуйте фільтри та гумові ущільнювачі

Фільтри пральної машини збирають бруд, волосся та дрібні предмети, які можуть стати причиною забруднення води та утворення осаду. Раз на місяць перевіряйте стан фільтра та очищуйте його від накопиченого сміття.

Також важливо протирати гумові ущільнювачі дверцят, де можуть збиратися залишки миючих засобів і волога. Чистота цих елементів допомагає запобігти появі неприємного запаху та підвищує ефективність роботи машини.

Уникайте частого прання на високих температурах

Прання при високій температурі сприяє швидшому утворенню накипу на нагрівальних елементах. Якщо це можливо, використовуйте низькотемпературні режими (30-40°C) для звичайного прання. Це не лише зменшує кількість відкладень, але й допомагає зекономити електроенергію.

Для сильно забруднених речей запускайте високотемпературний цикл лише за необхідності, попередньо обробивши плями. Також не забувайте періодично проводити профілактичне прання без білизни, щоб очистити машину від внутрішніх забруднень.