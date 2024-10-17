Завтрак долголетия: эксперты рассказали, что есть утром, чтобы продлить жизнь

На завтрак нужно есть те продукты, которые будут не только полезны, но и будут способствовать долгой и счастливой жизни. Эксперты по долголетию рассказали, что лучше есть утром.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что едят эксперты по долголетию

Врач-терапевт Сюзанна Дж. Ферри, имеющая двойной сертификат по семейной медицине и медицине против старения, рассказала, что начинать свой день следует с овощей и яиц.

"Я ем яйца с разноцветными овощами и оливковым маслом", - поделился она.

Доктор философии Рагав Сегал рассказал, что в его завтрак входит омлет со шпинатом, помидорами, грибами и немного сыра. Обычно он сочетает это с авокадо или копченым лососем.

Оба эксперта говорят, что яйца и овощи на завтрак насыщают питательными веществами, научно связанными с долголетием.

"Такой завтрак отличный, поскольку он насыщен белком, который прекрасно подходит для здоровья опорно-двигательного аппарата. Овощи добавляют кучу витаминов и антиоксидантов, а также клетчатку, прекрасно подходящие для здоровья кишечника. Кроме того, полезны жиры из авокадо или лосося отлично влияют на ваше сердце и когнитивное здоровье", - сказал Сегал.

Употребление яиц уменьшает смертность

Одно научное исследование, учитывающее данные более 18 000 взрослых людей, показало, что регулярное употребление яиц связано с более низким уровнем смертности.

К тому же вегетарианская диета связана с понижением риска многих хронических заболеваний, которые могут угрожать продолжительности жизни.

Доктор Мониша Бханоте, пятикратный сертифицированный врач и эксперт по долголетию, также включает овощи в свой завтрак, но делает это не так.

"Два завтрака, которые я регулярно люблю - это кокосовый йогурт с семенами конопли и черникой, который делается быстро и легко, и запеченный фиолетовый сладкий картофель с заправкой мисо с кешью, которая является одновременно сытной и глубоко питательной", - добавила она.

Фиолетовый сладкий картофель является основным продуктом питания в "голубой зоне", где обычно живут долгожители. Этот особый овощ содержит высокое содержание антоцианов типа флавоноидов (антиоксидантов), которые помогают защитить от хронического воспаления.

По словам Бханоте, семена конопли являются отличным источником жирных кислот омега-3 и омега-6 в оптимальном соотношении, поддерживая здоровье сердца и уменьшая воспаление.

Она также отметила, что пробиотики в кокосовом йогурте способствуют здоровому микробиому кишечника, который помогает уменьшить воспаление и поддерживает прочную иммунную систему, что важно для долголетия. Черника имеет высокое содержание клетчатки и антиоксидантов, помогающих защитить от хронического воспаления.

Какие продукты сокращают жизнь

Все три эксперта говорят, что нужно избегать ультраобработанной пищи и жирного мяса (например, колбасы или бекона) во время завтрака.

Продукты с высоким содержанием ультраобработанных продуктов связаны с сокращением продолжительности жизни. Так же регулярное употребление красного или обработанного мяса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Также сведение к минимуму сахара во время завтрака является еще одним способом увеличить годы жизни. Это значит избегать сладких хлопьев, ароматизированных йогуртов и выпечки.