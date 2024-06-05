Чтобы не быть поцарапанным: как мыть кота и действительно ли это нужно делать
Как известно, большинство кошек не любят воду - поэтому попытка помыть пушистика нередко оборачивается царапинами и кусаниями. Однако, возможно, коту дискомфортно или страшно. Кроме того, возможно, его нужно мыть не так часто.
Как правильно помыть кота и как это правильно делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Когда нужно мыть кота
Существует несколько причин, почему вашему коту может понадобиться купание:
- наружные паразиты, например, блохи;
- едкая грязь или вещества, такие как краска или сок;
- снижение способности ухаживать за собой через возраст или вес;
- у кота длинная шерсть, легко собирающая грязь;
- у вас бесшерстный кот, поэтому кожное сало (маслянистое вещество, производимое организмом для защиты и увлажнения кожи) не впитывается.
Не существует установленной частоты купания кошек, хотя слишком частое купание может привести к вымыванию полезных масел из их шерсти.
Длинношерстным котам, например, персам, может понадобиться более частый груминг, чтобы их шерсть оставалась блестящей, чистой и без колтунов.
Короткошерстным котам достаточно еженедельного расчесывания и периодического купания, когда они загрязняются.
Не существует установленной частоты купания кошек, хотя слишком частое купание может привести к вымыванию полезных масел из их шерсти.
Как помыть кота (иллюстрация: Freepik)
Как помыть кота правильно
Чтобы снизить дискомфорт от мытья у любимца, существуют определенные шаги.
Расчешите шерсть кота и подстригите когти
Перед тем, как мыть питомца, расчешите его, чтобы удалить спутанную шерсть и лишний мусор. Подстригание когтей поможет вам избежать царапин.
Дайте коту время привыкнуть
Перед купанием потратьте время, чтобы приучить кота к воде. Кроме того, используя нежные прикосновения, теплую воду и лакомство, вы повышаете шансы на то, что ваш кот будет терпеть и, возможно, даже получать удовольствие от купания.
Нанесите немного воды на шерсть и лапы кота, когда он подойдет к ванной. Обязательно говорите с ним успокаивающим голосом и предлагайте лакомство. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы любимец привык к воде.
Подготовьте место для мытья
Место, где вы моете кота, должно быть относительно невысоким, чтобы он не поранился, если попытается прыгнуть или убежать. Хорошая идея - положить на пол полотенце, за которое кот может ухватиться рядом с ванной или умывальником - таким образом коту будет спокойнее.
Проверьте, комфортно ли вашему коту в ванной или под душем. Некоторые кошки, кажется, не против ванны, и для таких кошек ванна или быстрая мойка могут быть проще. Для котят и маленьких кошек лучше всего подойдет раковина. Больших кошек можно мыть в ванной.
Проверьте температуру воды
Вода, которой вы моете кота, не должна быть слишком теплой или холодной. Кошки любят воду комнатной температуры.
Держите кота крепко, но мягко
Осторожно придерживайте любимца за холку - чем комфортнее и безопаснее животное чувствует себя, тем лучше. Ощущающий себя в безопасности кот позволит себя помыть легче, чем испуганный.
Осторожно намочите кота
Медленно начинайте мыть кота. Если кота нужно помыть полностью, начните с намачивания лап, затем перейдите к лапам и, наконец, к телу. Однако не мочите морду кота.
Рассмотрите салфетки для домашних животных
Если ваша кошка запачкалась в одном месте, вместо воды воспользуйтесь салфеткой для животных. Салфетки обычно более эффективные, более быстрые и менее грубые, чем мочалки или губки.
Нанесите шампунь
Намыльте шерсть кота шампунем, избегая попадания в глаза и уши. Проверьте на этикетке, нужно разбавлять мыло водой. Тщательно промойте шерсть - остатки мыла могут вызвать раздражение кожи.
Высушите кота
Полотенца могут быть эффективны после мытья кота. Для длинношерстных кошек попробуйте завернуть и подержать их, поскольку растирание может спутать их шерсть. Фен на низкой температуре может помочь, если ваш кот хорошо его переносит.
Раньше мы писали о способах, которые помогут в уборке за домашним животным.
Читайте также об ошибках, которые совершают владельцы животных при защите от блох и клещей.
Использованные источники для подготовки материала: Purina, Catster.