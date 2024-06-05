Чтобы не быть поцарапанным: как мыть кота и действительно ли это нужно делать

Как известно, большинство кошек не любят воду - поэтому попытка помыть пушистика нередко оборачивается царапинами и кусаниями. Однако, возможно, коту дискомфортно или страшно. Кроме того, возможно, его нужно мыть не так часто.

Как правильно помыть кота и как это правильно делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда нужно мыть кота

Существует несколько причин, почему вашему коту может понадобиться купание:

наружные паразиты, например, блохи;

едкая грязь или вещества, такие как краска или сок;

снижение способности ухаживать за собой через возраст или вес;

у кота длинная шерсть, легко собирающая грязь;

у вас бесшерстный кот, поэтому кожное сало (маслянистое вещество, производимое организмом для защиты и увлажнения кожи) не впитывается.

Не существует установленной частоты купания кошек, хотя слишком частое купание может привести к вымыванию полезных масел из их шерсти.

Длинношерстным котам, например, персам, может понадобиться более частый груминг, чтобы их шерсть оставалась блестящей, чистой и без колтунов.

Короткошерстным котам достаточно еженедельного расчесывания и периодического купания, когда они загрязняются.

Не существует установленной частоты купания кошек, хотя слишком частое купание может привести к вымыванию полезных масел из их шерсти.

Как помыть кота (иллюстрация: Freepik)

Как помыть кота правильно

Чтобы снизить дискомфорт от мытья у любимца, существуют определенные шаги.

Расчешите шерсть кота и подстригите когти

Перед тем, как мыть питомца, расчешите его, чтобы удалить спутанную шерсть и лишний мусор. Подстригание когтей поможет вам избежать царапин.

Дайте коту время привыкнуть

Перед купанием потратьте время, чтобы приучить кота к воде. Кроме того, используя нежные прикосновения, теплую воду и лакомство, вы повышаете шансы на то, что ваш кот будет терпеть и, возможно, даже получать удовольствие от купания.

Нанесите немного воды на шерсть и лапы кота, когда он подойдет к ванной. Обязательно говорите с ним успокаивающим голосом и предлагайте лакомство. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы любимец привык к воде.

Подготовьте место для мытья

Место, где вы моете кота, должно быть относительно невысоким, чтобы он не поранился, если попытается прыгнуть или убежать. Хорошая идея - положить на пол полотенце, за которое кот может ухватиться рядом с ванной или умывальником - таким образом коту будет спокойнее.

Проверьте, комфортно ли вашему коту в ванной или под душем. Некоторые кошки, кажется, не против ванны, и для таких кошек ванна или быстрая мойка могут быть проще. Для котят и маленьких кошек лучше всего подойдет раковина. Больших кошек можно мыть в ванной.

Проверьте температуру воды

Вода, которой вы моете кота, не должна быть слишком теплой или холодной. Кошки любят воду комнатной температуры.

Держите кота крепко, но мягко

Осторожно придерживайте любимца за холку - чем комфортнее и безопаснее животное чувствует себя, тем лучше. Ощущающий себя в безопасности кот позволит себя помыть легче, чем испуганный.

Осторожно намочите кота

Медленно начинайте мыть кота. Если кота нужно помыть полностью, начните с намачивания лап, затем перейдите к лапам и, наконец, к телу. Однако не мочите морду кота.

Рассмотрите салфетки для домашних животных

Если ваша кошка запачкалась в одном месте, вместо воды воспользуйтесь салфеткой для животных. Салфетки обычно более эффективные, более быстрые и менее грубые, чем мочалки или губки.

Нанесите шампунь

Намыльте шерсть кота шампунем, избегая попадания в глаза и уши. Проверьте на этикетке, нужно разбавлять мыло водой. Тщательно промойте шерсть - остатки мыла могут вызвать раздражение кожи.

Высушите кота

Полотенца могут быть эффективны после мытья кота. Для длинношерстных кошек попробуйте завернуть и подержать их, поскольку растирание может спутать их шерсть. Фен на низкой температуре может помочь, если ваш кот хорошо его переносит.