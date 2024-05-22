Лайфхак для владельцев кошек и собак: 5 способов, которые помогут в уборке

Независимо от того, у вас кот или собака, поддержание чистоты дома является одним из самых больших вызовов, когда речь идет о домашнем любимце. От отпечатков лап и собачьего запаха до пятен от еды - все это часто нужно убирать.

О способах, облегчающих уборку при наличии домашнего питомца, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на HouseBeautiful .

Мойте игрушки животного

Возьмите за привычку регулярно убирать не только коврики, одеяла и лежаки любимца, но и игрушки. Это крайне важно, чтобы уменьшить распространение микробов, грязи и бактерий, ведь вещи вашего животного - от резиновых игрушек до одеял - могут накапливать бактерии и неприятные запахи.

Чтобы игрушки были чистыми, просто наполните раковину горячей водой и добавьте немного мыла для посуды - однако не используйте агрессивные химикаты. Вымойте все поочередно, используя чистую губку для резиновых игрушек, прополощите и высушите на воздухе.

Накрывайте мебель

Собаки и коты любят сворачиваться калачиком на диване, но мягкая мебель может быть испорчена грязными лапами, запахами и выпадающей шерстью.

Если вы хотите защитить свои удобные кресла, рекомендуется приобрести одеяла или пледы, которые можно накинуть на диван. Это не только даст любимцу уютное место для отдыха, но и значительно облегчит уборку.

Дайте грязным следам лап высохнуть

Когда ваша собака или кот оставляет за собой длинный след грязных отпечатков лап, особенно на ковре, это может вызвать отчаяние. Однако, если вы заметили пятна грязи, лучше дать им высохнуть, прежде чем вытирать - иначе грязь можно размазать еще больше.

После того, как грязь застынет, вы можете использовать щетку для чистки, чтобы удалить ее и убрать остальное с помощью пылесоса.

Уберите запах пищевой содой

Избавьтесь от неприятного запаха домашних животных, посыпав ковер пищевой содой. Все, что нужно сделать - это оставить соду на некоторое время, прежде чем убрать ее пылесосом.

Независимо от того, есть ли у вас собака или кот, пищевая сода помогает нейтрализовать стойкие кислые запахи без использования агрессивных химических средств. Однако помните о том, что в целях безопасности лучше не подпускать пушистика к соде.

Складывайте игрушки в корзину

Уборка - это довольно хлопотная работа, которая может казаться бесконечной. Один из лучших способов поддерживать жилище в чистоте и порядке - это убирать игрушки в конце дня.

Если вы часто находите много игрушек, разбросанных по дому, сведите беспорядок к минимуму, храня игрушки в специальной корзине. А также регулярно выбрасывайте старые и потрепанные.