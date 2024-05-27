5 ошибок, которые совершают владельцы домашних животных во время защиты от блох и клещей

Защита от блох и клещей необходима для домашних животных. То, что вы не заметили этих паразитов сейчас, не означает, что нужно пренебрегать профилактикой. Эти надоедливые паразиты не только наносят дискомфорт, но и являются переносчиками болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт PetMD .

Ветеринары назвали ошибки, которых следует избегать во время профилактики блох и клещей.

Пропускать дозировку

Профилактика блох и клещей эффективна, если применять ее вовремя и постоянно. Многие думают, что если время от времени пропускать профилактику от блох и клещей, то это не повредит.

Однако даже одна ошибка в профилактике блох и клещей подвергает вашу собаку или кота риску.

Блохи и клещи могут проникать в дома через одежду и распространяться от одного животного к другому. Если питомец пропустил месячную дозу, то его могут поразить паразиты.

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Делают перерыв зимой

Блох и клещей больше всего в теплую погоду, поэтому большинство людей могут обращать внимание на уход только летом.

Первый мороз когда-то был признаком того, что зима официально наступила, и многие считают, что сезон блох и клещей официально закончился.

Следует знать, что паразиты есть круглый год, поэтому следует не избегать профилактики.

Давать котам и собакам одинаковый препарат

Никогда не давайте котам средство от блох и клещей, предназначенное для собак. Все потому, что профилактические средства, разработанные для собак, могут быть очень токсичными для кошек.

Средства предназначены исключительно для отдельного животного.

Если вы случайно ввели препарат от блох и клещей не тому животному, то немедленно обратитесь к своему ветеринару.

Ошибка в дозировке

Передозировка или недостаточная доза от блох и клещей может привести к осложнениям и побочным эффектам. Кроме того, это может привести к снижению эффективности препарата.

Важно следовать инструкциям на упаковке продукта.

Особенно если у вас есть щенок или котенок, нужно чаще проверять вес животного, чтобы убедиться, что назначена правильная дозировка.

Думать, что домашние животные не нуждаются в профилактике

Ни один питомец не застрахован от блох и клещей. Домашние кошки являются основной мишенью для этих паразитов так же легко, как собаки. Помните, что блохи и клещи могут быть на одежде, прятаться во дворе.

Убедитесь, что все животные в вашем доме находятся на постоянной профилактике.