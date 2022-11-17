Что сделать, чтобы волосы зимой не выпадали и не ломались: вот что точно поможет
Зима - настоящее испытание для волос. Именно в эту пору волосы нуждаются в особом уходе, ведь сухой воздух и низкая температура оказывают большое влияние на их красоту и блеск.
Действенными способами, которые помогут защитить волосы, поделились в медицинском сообществе "doc.ua_official" в Instagram.
Зима считается стрессовым временем года не только для организма, но и для волос в частности. В это время волосы начинают чаще выпадать, становятся ломкими, секущимися и тусклыми.
Часто девушки не любят носить шапку и капюшон зимой. Однако это существенно вредит шевелюре.
В частности, именно зимняя верхняя одежда (шапки, капюшоны, платки, шарфы) - способны защитить волосы от губительного действия мороза и ветра. Причем прятать волосы следует по всей его длине, от корней до кончиков.
Как холод влияет на волосы
Эксперты назвала проблемы, которые могут возникнуть зимой из-за ненадлежащего ухода:
- сухость волос (потеря влаги и понижение жирности);
- выпадение волос;
- секущиеся кончики;
- ломкость волос;
- электризация волос;
- лупа;
- тусклый вид.
Также зимой обязательно нужно соблюдать несколько правил:
- не отказываться от головных уборов;
- правильно ухаживать за волосами;
- во время мытья волос регулировать температуру воды - она не должна быть слишком горячей;
- свести к минимумам использование фенов, выпрямителей, или хотя бы использовать специальную термозащиту;
- не выходить на улицу с плохо просушенными волосами;
- уделить особое внимание кончикам волос;
- важно увлажнять воздух в отапливаемых помещениях, пить больше воды и принимать витамины для волос зимой.
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