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Что сделать, чтобы волосы зимой не выпадали и не ломались: вот что точно поможет

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Четверг 17 ноября 2022 15:13
Что сделать, чтобы волосы зимой не выпадали и не ломались: вот что точно поможет Как ухаживать за волосами зимой (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зима - настоящее испытание для волос. Именно в эту пору волосы нуждаются в особом уходе, ведь сухой воздух и низкая температура оказывают большое влияние на их красоту и блеск.

Действенными способами, которые помогут защитить волосы, поделились в медицинском сообществе "doc.ua_official" в Instagram.

Зима считается стрессовым временем года не только для организма, но и для волос в частности. В это время волосы начинают чаще выпадать, становятся ломкими, секущимися и тусклыми.

Часто девушки не любят носить шапку и капюшон зимой. Однако это существенно вредит шевелюре.

В частности, именно зимняя верхняя одежда (шапки, капюшоны, платки, шарфы) - способны защитить волосы от губительного действия мороза и ветра. Причем прятать волосы следует по всей его длине, от корней до кончиков.

Как холод влияет на волосы

Эксперты назвала проблемы, которые могут возникнуть зимой из-за ненадлежащего ухода:

  • сухость волос (потеря влаги и понижение жирности);
  • выпадение волос;
  • секущиеся кончики;
  • ломкость волос;
  • электризация волос;
  • лупа;
  • тусклый вид.

Также зимой обязательно нужно соблюдать несколько правил:

  • не отказываться от головных уборов;
  • правильно ухаживать за волосами;
  • во время мытья волос регулировать температуру воды - она не должна быть слишком горячей;
  • свести к минимумам использование фенов, выпрямителей, или хотя бы использовать специальную термозащиту;
  • не выходить на улицу с плохо просушенными волосами;
  • уделить особое внимание кончикам волос;
  • важно увлажнять воздух в отапливаемых помещениях, пить больше воды и принимать витамины для волос зимой.

Ранее мы сообщали, как ускорить рост волос и предотвратить выпадение.

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