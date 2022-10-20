Эта стрижка поможет выглядеть моложе: она уже набирает популярность
Чтобы выглядеть моложе и свежее, достаточно просто сменить прическу. Изменить прическу обычно очень трудно, но правильно подобранная изменит образ и поможет выглядеть моложе.
Об этом пишет SantePlus.
Парикмахеры говорят, что короткие волосы набирают популярность. Действительно, короткие стрижки - тренд этого осенне-зимнего сезона. Это хорошо, потому что короткая стрижка идеально подходит для того, чтобы выглядеть моложе.
Какую стрижку выбрать
Специалисты рекомендуют людям от 40 до 60 лет выбрать стрижку "пикси-боб", которую еще называют "бикси". Эта стрижка очень похожа на каре.
Также можно выбрать каре, которое позволяет очистить лицо, шею, придает стилю и идеально подходит для восстановления объема тонких волос.
Легкая в ношении и уходе стрижка "бикси" имеет преимущество в том, что она очищает лицо и подчеркивает внешность. Кроме того, она идеально подходит женщинам, которым за 60 лет, и не зря, ведь позволяет придать им младший вид.
Стрижка "пикси-боб"
Если у вас густые волосы, вы можете сделать стрижку "пикси-боб" с длинной пушистой челкой, которая поможет создать эффект подтяжки. Такая стрижка позволяет уменьшить объем густых волос, сохраняя небольшую длину благодаря челке.
Отметим, что челка - одна из модных причесок осени. Челка "шторка" является самой распространенной, но вы можете выбрать короткую, тонкую или боковую. Кроме того, обязательно выбирайте ту, которая подходит к форме лица.
Важно, чтобы омолодить свое лицо, достаточно выбрать короткую стрижку, которая не только будет модной в этом году, но и сделает ваш образ более свежим.
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