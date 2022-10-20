Эта стрижка поможет выглядеть моложе: она уже набирает популярность

Чтобы выглядеть моложе и свежее, достаточно просто сменить прическу. Изменить прическу обычно очень трудно, но правильно подобранная изменит образ и поможет выглядеть моложе.

Парикмахеры говорят, что короткие волосы набирают популярность. Действительно, короткие стрижки - тренд этого осенне-зимнего сезона. Это хорошо, потому что короткая стрижка идеально подходит для того, чтобы выглядеть моложе.

Какую стрижку выбрать

Специалисты рекомендуют людям от 40 до 60 лет выбрать стрижку "пикси-боб", которую еще называют "бикси". Эта стрижка очень похожа на каре.

Также можно выбрать каре, которое позволяет очистить лицо, шею, придает стилю и идеально подходит для восстановления объема тонких волос.

Легкая в ношении и уходе стрижка "бикси" имеет преимущество в том, что она очищает лицо и подчеркивает внешность. Кроме того, она идеально подходит женщинам, которым за 60 лет, и не зря, ведь позволяет придать им младший вид.

Стрижка "пикси-боб"

Если у вас густые волосы, вы можете сделать стрижку "пикси-боб" с длинной пушистой челкой, которая поможет создать эффект подтяжки. Такая стрижка позволяет уменьшить объем густых волос, сохраняя небольшую длину благодаря челке.

Отметим, что челка - одна из модных причесок осени. Челка "шторка" является самой распространенной, но вы можете выбрать короткую, тонкую или боковую. Кроме того, обязательно выбирайте ту, которая подходит к форме лица.

Важно, чтобы омолодить свое лицо, достаточно выбрать короткую стрижку, которая не только будет модной в этом году, но и сделает ваш образ более свежим.