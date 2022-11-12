Как ускорить рост волос и предотвратить выпадение: поможет простой напиток

Период выпадения волос приходится на конец осени и продолжается вплоть до начала весны. Для того чтобы иметь красивую и густую шевелюру, не нужно покупать дорогие средства. Чтобы избавиться от такой проблемы, поможет простой настой, который есть на каждой кухне.

Как сделать средство от выпадения волос - читайте ниже .

Как пишет SantePlus, зеленый чай эффективно придает блеск волосам, борется с перхотью и снимает раздражение кожи головы. Также он стимулирует рост волос благодаря содержанию витаминов (Е и С) и полифенолов.

Важно также избегать постоянного использования фена и плойки. Тепло вредит коже головы, ослабляет ее и может вызвать выпадение волос.

Необходимо почаще увлажнять волосы и использовать защитные маски. Обязательно нужно отдавать предпочтение продуктам, в состав которых входят витамины B, A, C, D, цинк, биотин и железо.

Как сделать эффективное средство

В частности, можно напрямую добавить немного настоянного охлажденного зеленого чая в шампунь. После нескольких использований волосы станут заметно более плотными, сияющими и здоровыми.

Этим настоем также можно ополаскивать волосы. Зеленый чай выступит как регенерирующий ополаскиватель, который придаст волосам больше мягкости, объема и блеска.

Также зеленый чай помогает избавиться от жирных волос. Нужно просто заварить чай и нанести его после мытья шампунем, не смывая.

Зеленый чай можно использовать в качестве кондиционера или маски для волос. Для этого нужно приготовить настой, но вместо одного пакетика зеленого чая используйте два.

Затем добавьте столовую ложку кокосового масла и одну ложку меда. Все хорошо перемешайте и нанести сразу после мытья головы и оставьте на пол часа, прежде чем смыть. Кокосовое масло глубоко увлажнит волосы и укрепит.