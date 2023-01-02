Как стирать вязаную одежду, чтобы она не потеряла форму: самые главные секреты

Даже очень качественные и дорогие вязаные вещи легко испортить стиркой. Чаще всего хозяйки допускают ошибки при выборе стирального средства или необходимой температуры воды. Как результат - одежда растягивается и теряет красивый вид.

О том, какие правила следует соблюдать, чтобы вязаные вещи не растягивались при стирке - рассказываем в материале ниже .

Как правильно стирать вязаную одежду

Даже если в вашей стиральной машинке есть режим стирки для шерсти и вязаных вещей, все равно стирать их лучше вручную. Так ткань не будет сильно тереться, а волокна не растянутся.

Перед стиркой не стоит замачивать вязаные вещи надолго. Вода может нарушить структуру волокон, изделие деформируется и потеряет форму.

Перед стиркой обязательно просмотрите на этикетке состав изделия. Если там особенно деликатные виды пряжи, например, альпака, меринос, ангора, мохер или кашемир, то такие вещи надо стирать хозяйственным мылом, натертым на терке, или детским стиральным порошком. Обычный порошок для такой одежды не подходит.

Для других вязаных вещей тоже не стоит его использовать. Лучше добавляйте к стирке гель. Он сохранит мягкость одежды и деликатно ее очистит.

Важно также правильно выбрать температуру, слишком горячая или совсем холодная - не подходит. Вязаные вещи нужно стирать при температуре не выше 30 градусов, иначе одежда может испортиться. Полоскать следует в воде такой же температуры, потому что резкие перепады портят изделие.

Вязаные вещи нужно прополаскивать несколько раз. Если на нитях останутся следы моющего средства, они потеряют мягкость.

Если же нити изделия утратили упругость - это поправимо. Нужно в воду для полоскания добавить 1 ст.л. ложку уксуса. Также в уксусе можно стирать и полоскать цветные вещи - он отлично сохраняет насыщенность цвета.

Если в составе одежды есть шерстяные нити, то при полоскании в воду можно добавить немного глицерина: изделие станет мягким и шелковистым.

После стирки и полоскания вязаную одежду ни в коем случае не выкручивайте. Дайте воде стечь, или заверните изделие в махровое полотенце, чтобы тот впитал влагу. Тогда на сушилке расстелите другое полотенце и выложите на него вязаную вещь. Если развесите, как обычную одежду, то изделие растянется.