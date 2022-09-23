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Эти вещи никогда не выйдут из моды, а эти надо выбросить: что носить осенью 2022

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 12:37
Эти вещи никогда не выйдут из моды, а эти надо выбросить: что носить осенью 2022 Коллаж РБК-Украина: что носить осенью 2022 года (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Стилисты делят вещи на базовые, устаревшие и трендовые. Если первые - вечны и всегда будут актуальны, то трендовые будут служить вам год-полтора, пока не перейдут в разряд "устаревших".

Об этом в Instaram рассказала стилистка Анна Леканова.

Эксперт устроила разбор верхней осенней одежды, ведь именно такой сейчас актуален, как никогда.

Бомберы, плащи, косухи, пуховики, меховые жилеты - все эти вещи могут быть как базовыми, так и трендовыми, и устаревшими.

Следует отметить, что в тренде сейчас животные принты, наносимые на верхнюю одежду логотипы и надписи, а также вырезы, укороченные (выше талии), состаренные варианты, длина ниже колена и т.д. А вот цветочные принты, короткие пальто, плащи, меховые жилеты - устарели.

Косухи

Эти вещи никогда не выйдут из моды, а эти надо выбросить: что носить осенью 2022

Тренчи

Эти вещи никогда не выйдут из моды, а эти надо выбросить: что носить осенью 2022

Бомберы

Эти вещи никогда не выйдут из моды, а эти надо выбросить: что носить осенью 2022

Пуховики

Эти вещи никогда не выйдут из моды, а эти надо выбросить: что носить осенью 2022

Пальто

Эти вещи никогда не выйдут из моды, а эти надо выбросить: что носить осенью 2022

Жилетки

Эти вещи никогда не выйдут из моды, а эти надо выбросить: что носить осенью 2022

Дубленки

Эти вещи никогда не выйдут из моды, а эти надо выбросить: что носить осенью 2022

Шубы

Эти вещи никогда не выйдут из моды, а эти надо выбросить: что носить осенью 2022

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

Раньше мы давали еще одну подборку трендовых, актуальных и базовых вещей от стилистки.

Также смотрите фото вещей, которые нужно немедленно выбросить.

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