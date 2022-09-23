Эти вещи никогда не выйдут из моды, а эти надо выбросить: что носить осенью 2022

Стилисты делят вещи на базовые, устаревшие и трендовые. Если первые - вечны и всегда будут актуальны, то трендовые будут служить вам год-полтора, пока не перейдут в разряд "устаревших".

Об этом в Instaram рассказала стилистка Анна Леканова.

Эксперт устроила разбор верхней осенней одежды, ведь именно такой сейчас актуален, как никогда.

Бомберы, плащи, косухи, пуховики, меховые жилеты - все эти вещи могут быть как базовыми, так и трендовыми, и устаревшими.

Следует отметить, что в тренде сейчас животные принты, наносимые на верхнюю одежду логотипы и надписи, а также вырезы, укороченные (выше талии), состаренные варианты, длина ниже колена и т.д. А вот цветочные принты, короткие пальто, плащи, меховые жилеты - устарели.

Косухи

Тренчи

Бомберы

Пуховики

Пальто

Жилетки

Дубленки

Шубы

Все фото: instagram.com/anna.le.nova