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Как стильно носить носки, чтобы не выглядеть глупо: фотопримеры

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Суббота 15 октября 2022 22:32
Как стильно носить носки, чтобы не выглядеть глупо: фотопримеры Фото: Как носить носки стильно (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Стильно носить носки – еще та наука. Но при желании можно ею с легкостью овладеть.

Как это сделать, в Instagram рассказала стилистка Анна Леканова.

Носки бывают разные

Экспериментируете с капроновыми носками или чулками. Это очень сексуально!

Как стильно носить носки, чтобы не выглядеть глупо: фотопримеры

С юбкой

Белые носки и короткая юбка – непревзойденное сочетание.

Как стильно носить носки, чтобы не выглядеть глупо: фотопримеры

Цветные

Выделитесь из толпы за счет цветных носков. Именно они прибавят изюминку вашему луку.

Как стильно носить носки, чтобы не выглядеть глупо: фотопримеры

Под жакет

Почему бы и нет? Добавьте малость строгости вашему виду.

Как стильно носить носки, чтобы не выглядеть глупо: фотопримеры

С джинсовкой

Такое сочетание всегда актуально, можете быть уверены.

Как стильно носить носки, чтобы не выглядеть глупо: фотопримеры

С леггинсами

Здесь важно не заправлять носки в леггинсы!

Как стильно носить носки, чтобы не выглядеть глупо: фотопримеры

С платьем

Такой образ – для смелых девушек.

Как стильно носить носки, чтобы не выглядеть глупо: фотопримеры

Вечная классика

Носки и джинсы - как хлеб и масло - всегда будут подходить друг другу.

Как стильно носить носки, чтобы не выглядеть глупо: фотопримеры

С кожанкой

Бунтарская косуха и не менее бунтарские носки – вы королева стритстайла.

Как стильно носить носки, чтобы не выглядеть глупо: фотопримеры

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

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