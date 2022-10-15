Как стильно носить носки, чтобы не выглядеть глупо: фотопримеры

Стильно носить носки – еще та наука. Но при желании можно ею с легкостью овладеть.

Как это сделать, в Instagram рассказала стилистка Анна Леканова.

Носки бывают разные

Экспериментируете с капроновыми носками или чулками. Это очень сексуально!

С юбкой

Белые носки и короткая юбка – непревзойденное сочетание.

Цветные

Выделитесь из толпы за счет цветных носков. Именно они прибавят изюминку вашему луку.

Под жакет

Почему бы и нет? Добавьте малость строгости вашему виду.

С джинсовкой

Такое сочетание всегда актуально, можете быть уверены.

С леггинсами

Здесь важно не заправлять носки в леггинсы!

С платьем

Такой образ – для смелых девушек.

Вечная классика

Носки и джинсы - как хлеб и масло - всегда будут подходить друг другу.

С кожанкой

Бунтарская косуха и не менее бунтарские носки – вы королева стритстайла.

Все фото: instagram.com/anna.le.nova