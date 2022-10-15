Как стильно носить носки, чтобы не выглядеть глупо: фотопримеры
Стильно носить носки – еще та наука. Но при желании можно ею с легкостью овладеть.
Как это сделать, в Instagram рассказала стилистка Анна Леканова.
Носки бывают разные
Экспериментируете с капроновыми носками или чулками. Это очень сексуально!
С юбкой
Белые носки и короткая юбка – непревзойденное сочетание.
Цветные
Выделитесь из толпы за счет цветных носков. Именно они прибавят изюминку вашему луку.
Под жакет
Почему бы и нет? Добавьте малость строгости вашему виду.
С джинсовкой
Такое сочетание всегда актуально, можете быть уверены.
С леггинсами
Здесь важно не заправлять носки в леггинсы!
С платьем
Такой образ – для смелых девушек.
Вечная классика
Носки и джинсы - как хлеб и масло - всегда будут подходить друг другу.
С кожанкой
Бунтарская косуха и не менее бунтарские носки – вы королева стритстайла.
Все фото: instagram.com/anna.le.nova
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