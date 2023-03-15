Что запрещено делать в свой день рождения: приметы и суеверия

С праздником, который отмечается в жизни каждого человека раз в год, связано немало суеверий. День рождения является важным для каждого человека событием. Однако в этот день есть некоторые запреты.

Что нельзя делать в свой день рождения - читайте в материале Styler ниже .

Основные суеверия

В общем, существует много примет и суеверий, связанные с днем рождения. В праздничный день нельзя:

думать о долгах и финансовых проблемах;

стричься - могут возникнуть проблемы со здоровьем;

одалживать деньги, иначе проживете весь следующий год в бедности;

принимать такие подарки: букет из парного количества цветов, моющие средства, головные уборы, кошельки, копилки и часы;

готовить гостям блины и есть их в этот день;

громко праздновать 40 лет. Считается, что ангел-хранитель покидает человека в 40-летие и в этот день он остается без защиты высших сил;

отмечать день рождения заранее;

если в день рождения появляется дождь, значит, год будет удачным. Но если дождь не идет весь день, это может быть знаком несчастья.

Приметы на день рождения

Есть интересная примета, что как встретишь год, так его и проведешь. Она в полной мере относится как к новогоднему празднику, так и дня рождения. Если в праздник соблюдать определенные ритуалы и традиции, то можно сделать это время ярче, лучше и позитивнее.

В частности, чтобы весь год были деньги, положите в карман монетку и не вынимайте ее весь день.

Также не одевайте в этот день старые поношенные вещи, ведь они отпугивают успех.

Если вы верующий человек, обратитесь с молитвенными просьбами к Богу. В день рождения они обязательно будут услышаны.