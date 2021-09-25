В якому віці день народження святкувати не рекомендується: так вважали наші предки

День народження важливе свято в житті майже кожної людини. І зазвичай цей день відзначається з розмахом - гості, привітання, святковий торт і вечірка. Однак є дати, які наші предки не святкували.

Який вік відзначати не варто згідно з прикметами й чому – читайте в матеріалі нижче.

9 років

Цей вік пов'язують з традицією влаштовувати поминки на дев'ятий день після смерті людини. Вважається, що на дев'ятий день душа померлого все ще знаходиться на землі. У такий день люди збираються, щоб віддати данину поваги до покійного, моляться за нього, а в церкві в цей день правлять службу за покійного і роздають біднякам хліб. Тому відзначати пишно і з розмахом 9 років бабусі не рекомендували.

13 років

Цифра 13 з давніх часів має сакральне значення і вважається, що вона приносить нещастя. Люди досі вірять в прокляття п'ятниці, яка випадає на 13 число місяця. У багатьох країнах є традиція не будувати будинки під номером 13, не ставити цю цифру на поверх або квартиру. Тому відзначати 13 років теж вважається не дуже вдалою ідеєю, оскільки ця цифра може дати заряд на весь наступний рік.

33 роки

Ця цифра в першу чергу стосується чоловіків, бо цю дату пов'язують з віком Христа. Саме у віці 33 років Ісус Христос прийняв мученицьку смерть заради всього людства. Велике святкування 33 років може принести чоловікові цілий ланцюг невдач і проблем, з яких потім доведеться довго виплутуватися. Бабусі вважали, що цей день варто відсвяткувати тихо, в колі близьких.

40 років

Перша версія пов'язана з тим, що саме на 40 день душа покійного остаточно покидає землю. І в цей день організовують поминки за померлими.

За другою версією, саме в 40 день народження ангел-хранитель покидає свого підопічного. Вважається, що життєвого досвіду вже достатньо і далі людина може продовжувати свій шлях самостійно.

Варто відзначити, що не відзначати з розмахом 40-річчя рекомендують навіть астрологи, оскільки цей вік потрапляє в самий кризовий період життя. Він закінчується після 43 років.

53 роки

Не відзначати 53 роки радять жінкам. Вважається, що саме в цьому віці відбувається зміна біологічного ритму. Жінка в цей час знаходиться в стані стресу, організм дуже вразливий. На думку езотериків, грандіозні святкування 53 років - трата важливої енергії даремно.