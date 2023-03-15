Що заборонено робити у свій день народження: прикмети та забобони

Зі святом, яке відзначається в житті кожної людини один раз на рік, пов’язано чимало забобонів. День народження є важливою для кожної людини подією. Однак, у цей день є деякі заборони.

Що не можна робити у свій день народження - читайте у матеріалі Styler нижче .

Основні забобони

Загалом існує багато прикмет та забобонів, пов'язаних з днем народження. У святковий день не можна:

думати про борги та фінансові проблеми;

стригтися - можуть виникнути проблеми зі здоров’ям;

позичати гроші, інакше проживете весь наступний рік в бідності;

приймати такі подарунки: букет із парної кількості кольорів, мийні засоби, головні убори, гаманці, скарбнички та годинники;

готувати гостям млинці та їсти їх у цей день;

гучно святкувати 40 років. Вважається, що ангел-охоронець залишає людину у 40-річчя і цього дня вона залишається без захисту вищих сил;

відзначати день народження заздалегідь;

якщо в день народження з'являється дощ, то це означає, що рік буде вдалим. Але якщо дощ не йде весь день, то це може бути знаком нещастя.

Прикмети на день народження

Існує цікава прикмета, що як зустрінеш рік, так його і проведеш. Вона в повній мірі стосується як новорічного свята, так і дня народження. Якщо у свято дотримуватись певних ритуалів і традицій, то можна зробити цей час яскравішим, кращим та позитивнішим.

Зокрема, щоб весь рік були гроші, покладіть до кишені монетку і не виймайте її весь день.

Також не одягайте цього дня старі поношені речі, адже вони відлякують успіх.

Якщо ви є віруючою людиною, зверніться з молитовними проханнями до Бога. У день народження вони обов'язково будуть почуті.