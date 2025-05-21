Этот продукт - настоящая "витаминная бомба": вот почему его должны есть все

Спаржа - не только изысканный ингредиент ресторанных блюд, но и настоящий суперфуд, который стоит включить в рацион каждому. Она содержит витамины, антиоксиданты и природные вещества, поддерживающие здоровье сердца, кожи и иммунной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Низкокалорийный овощ

Спаржа - не просто модный тренд на тарелке. По словам эксперта, это "витаминная бомба", которая может улучшить твое самочувствие, поддержать нервную систему, пищеварение и даже настроение.

В 100 г спаржи всего 20 ккал, но много клетчатки, витаминов и антиоксидантов.

Поэтому это идеальный овощ для похудения.

Природное мочегонное средство

Спаржа известна тем, что придает моче странный запах, но она содержит соединения, которые действуют как естественное мочегонное средство, увеличивая мочеиспускание и помогая организму избавляться от избытка солей.

Это особенно полезно для людей, страдающих от отеков - а также для тех, у кого высокое кровяное давление или другие заболевания сердца.

Улучшает работу мозга

Благодаря витаминам группы B и антиоксидантам спаржа поддерживает концентрацию, память и общий тонус нервной системы.

Спаржа богата фолиевой кислотой, которая способствует нормальному развитию нервной системы и поддерживает когнитивную функцию. Фолаты также важны для синтеза нейромедиаторов - веществ, которые передают сигналы между нервными клетками.

Полезна для репродуктивного здоровья

Спаржа содержит высокий уровень сапонина протодиосцина. Именно это растительное химическое вещество придает спарже горький вкус.

Протодиосцин поддерживает здоровье яичников, повышает либидо после менопаузы, а также помогает увеличить выработку тестостерона и восстановить эректильную функцию.

К тому же содержит витамин С, Е, глутатион, полифенолы - мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от окислительного стресса. Это важно для качества яйцеклеток и сперматозоидов.

В спарже есть соединения, обладающие эстрогеноподобным действием. Они могут помогать в регуляции гормонального баланса, особенно в период ПМС или менопаузы.

Четыре стебля спаржи содержат 22% рекомендуемой суточной нормы фолиевой кислоты. Она особенно важна для женщин в период планирования беременности, а также для здоровья крови и клеточного обновления.

Польза для кишечника

Инулин способствует здоровому балансу "полезных" кишечных бактерий или пробиотиков, что уменьшает газообразование и помогает легко переваривать пищу.

Употребление большего количества спаржи может поддерживать регулярность стула и предотвращать запоры.

Противовоспалительные свойства - благодаря антиоксидантам и фитонутриентам, спаржа может снижать воспаление в кишечнике. Низкое содержание калорий и сахара - подходит для диетического питания, что тоже способствует общему здоровью кишечника.