Что не появилось в Android 16: шесть важных функций, которые ждут все

Обновленный дизайн Material You

Android 16 приносит с собой новую тему оформления Material 3 Expressive - более персонализированную и насыщенную по цветам. Обновления затронули шрифты, формы, прозрачности и анимации. Интерфейс стал живее благодаря улучшенной физике движения элементов и отзывчивой вибрации.

Несмотря на эффектность, функция пока не доступна в релизной версии и появится в будущих обновлениях.

Дизайн Material You (фото: Android Authority)

Живые уведомления

Функция Live Updates, напоминающая "живые" уведомления на iPhone, пока реализована частично. Работает лишь индикатор прогресса в приложениях такси и доставки. Полноценные плавающие уведомления и информация на экране блокировки - все еще в разработке.

Положительный момент - у разработчиков есть время адаптировать свои приложения под новую функцию.

Десктоп-режим в стиле Samsung DeX

Google официально работает над собственным десктоп-режимом - аналогом Samsung DeX. Новый режим позволит запускать Android-приложения в оконном режиме на внешнем мониторе, при этом основной интерфейс смартфона останется доступным.

Функция будет поддерживаться на устройствах Pixel 8 и новее, релиз ожидается позже в 2025 году.

Новый фоторедактор в Google Photos

Редактор в Google Photos получил визуальный редизайн и стал соответствовать новому стилю Material You. Интерфейс стал более упорядоченным, добавлены "чипы" с ИИ-подсказками прямо на изображении. Обновление направлено на упрощение работы со множеством инструментов редактирования.

Настройка экрана блокировки

Android 16 предлагает новые возможности персонализации экрана блокировки. Среди новинок - Magic Portraits: изображения, "выглядывающие" из вырезов в форме клевера и других фигур, с эффектом глубины. Добавлены анимации при переходе с блокировки на рабочий стол.

Функция особенно заинтересует пользователей, ценящих визуальное оформление и кастомизацию.

Полный редизайн панели быстрых настроек

Quick Settings также получил масштабное обновление. Кастомизация размеров плиток, измененные формы, переработанные ползунки громкости и яркости, а также новые иконки батареи и Wi-Fi - все это делает интерфейс более современным.

Добавлена возможность использовать двойной свайп вниз, в стиле iOS: слева - уведомления, справа - быстрые настройки.

Редизайн быстрых настроек (фото: Android Authority)

Когда все это появится

Большинство анонсированных функций пока недоступны в стабильной версии Android 16. Они будут внедряться поэтапно в течение года через обновления Pixel Feature Drop. Часть функций уже тестируется в Android 16 QPR1 Beta, включая десктоп-режим.

По данным аналитиков, массовый релиз Android 16 QPR1 состоится ориентировочно в сентябре и может совпасть с запуском линейки Pixel 10.